La nouvelle éco : l'atelier du Père Noël attend de pouvoir rouvrir son magasin à Céret

Parmi les dernières de France à fabriquer de A à Z des jouets et des jeux en bois, l'entreprise Alortujou (installée à Céret dans les Pyrénées-Orientales) a vu ses ventes s'effondrer, à cause de la fermeture de son magasin et de l'annulation des salons ces dernières semaines.

Si l'atelier du Père Noël existe quelque part dans le nord de la Finlande, il possède une succursale en Vallespir : depuis plus de 40 ans, l'entreprise artisanale Alortujou confectionne intégralement des jouets et des jeux en bois dans son atelier de Céret. Mais l'établissement est aujourd'hui fragilisé par les deux périodes de confinement. "Les prochaines semaines seront décisives", lâche le gérant Grégory Bas, qui attend de pouvoir rouvrir son espace de vente le plus vite possible.

La production s'est poursuivie ces dernières semaines, mais les ventes se sont effondrées. "Nous avons perdu 30 à 40% de notre chiffre d'affaires, notamment à cause de l'annulation des salons auxquels nous avions l'habitude de participer à travers la France. Nous avons aujourd'hui un stock assez conséquent à écouler". Awalés, jeux d'échecs, carroms, billards indiens, backgammons : Alortujou propose une centaine de références dans son catalogue, pour la plupart des jeux inconnus du grand public.

La vente en ligne, seule solution

Privée d'espace de vente, l'entreprise n'a pas eu d'autre choix que de se tourner vers la vente en ligne, pour sauver les meubles. "Le problème, c'est que ce n'est pas forcement adapté à notre production : pour vendre un jeu, il faut l'expliquer. Rien ne remplace le contact direct avec la clientèle. Sur Internet, on n'achète pas aussi facilement un jeu de stratégie qu'une paire de chaussures...".

Face à ce constat, l'entreprise s'active pour faire évoluer son site Internet et le rendre plus attractif. "Cela passe par exemple par l'insertion de tuto vidéo, pour expliquer aux personnes qui ne sont pas en face de nous, comment jouer à tel ou tel jeu. La crise sanitaire a précipité notre transition numérique".