La nouvelle éco : l'atelier GLM Fashion veut lancer une nouvelle marque de vêtements sur-mesure

Les femmes qui cherchent des vêtements faits sur-mesure en Mayenne pourront bientôt compter sur la marque L'Effées So. Elle a été créée en juillet 2020 par l'atelier GLM Fashion, basé à L'Huisserie. La première collection n'a pas encore pu voir le jour à cause de la crise sanitaire. Pour lancer la production, la présidente de la société, Sonia Garnier a besoin de fonds. Une campagne de lancement participatif a été lancée en ligne pour collecter les 20 000 euros nécessaires à la création des vêtements de la marque L'Effées So, qui s'adaptent à tous les profils.

L'atelier de couture GLM Fashion est installé dans des locaux de plus de 600 mètres carrés à L'Huisserie. © Radio France - Maïwenn Bordron

Une campagne de financement participatif en ligne

L'atelier de couture GLM Fashion existe depuis près de 10 ans et souhaite se renouveler avec le lancement de sa nouvelle marque. "Il y aura des vêtements de tous les jours, tous âges et toutes morphologies, des robes de cocktail, des robes de cérémonie et des robes de mariée", détaille Sonia Garnier, la présidente de GLM Fashion. L'Effées So vise à habiller toutes les femmes. "On veut vraiment qu'elles puissent se dire qu'elles peuvent mettre ça, même malgré leur morphologie, leur corpulence, et qu'elles se disent : je pourrais porter ce type de vêtements", affirme-t-elle.

Sonia Garnier a développé le concept de la "morpho-personnalisation". "J'adore ce mot parce que c'est vraiment lié à la morphologie, donc à la sculpture, les formes du corps de la personne et aussi à la personnalité. Je tiens compte aussi de ce que la personne aime porter et comment elle bouge, à son teint de peau, de ses yeux et de ses cheveux", explique-t-elle.

Avant de lancer la production des premières pièces, la marque L'Effées So a besoin d'un apport financier. L'atelier de couture est contraint par un "plan de continuité avec des échéances à payer" depuis le redressement judiciaire de GLM Fashion en 2016. "Malheureusement, nous avons toujours notre passif qui nous poursuit, on a encore cette étiquette de collée en rouge. On ne bénéficie d'aucune aide, que ce soit d'organismes bancaires ou d'aides aux entreprises. On n'est vraiment pas soutenus de ce côté-là", regrette Sonia Garnier.

Sonia Garnier espère pouvoir organiser un défilé avec sa nouvelle marque, début décembre. © Radio France - Maïwenn Bordron

GLM Fashion a pu sortir la tête de l'eau en 2020 grâce à la diversification de son activité : la vingtaine de salariées de l'atelier a produit des masques, des glacières ou encore des "coutures sur des tapis de porte-roue de vélo". Mais depuis janvier 2021, Sonia Garnier fait face à des annulations ou des reports de commandes. "J'avais un carnet de commandes sur le premier trimestre 2021 qui a été totalement annulé", soupire-t-elle. La présidente de GLM Fashion affirme même avoir perdu 40 % de son chiffre d'affaires cette année. Elle en appelle donc à la générosité des Mayennais afin de lancer sa nouvelle marque. Des contreparties sont prévues, comme des sacs pour faire des courses, des trousses à maquillage ou encore des masques. "On a mis en place un tirage au sort pour pouvoir gagner des réalisations sur mesure", précise-t-elle.

Si Sonia Garnier arrive à lancer sa nouvelle marque L'Effées So, elle organisera un défilé à L'Huisserie début décembre.