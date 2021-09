La nouvelle éco : l'atelier Tissage d'Autan remet aux goûts du jour l'art du textile

Depuis six mois et la reprise de l'atelier, Tissage d'Autan, spécialisée dans la transformation de matières premières en industrie textile connaît une forte demande. Entre innovation et embauche, la filière textile tarnaise se porte bien.

Dans le bassin textile historique de Castres-Mazamet (Tarn) chez Tissage d'Autan, la filière spécialisé dans la transformation de matières premières en industrie textile dans le département du Tarn évolue et fixe des objectifs. Mathieu Ebbesen-Goudin a repris le flambeau de Tissages d'Autan pour pérenniser un outil de travail dans cette zone historique pour le textile.

La filière est-elle sollicitée ces derniers mois ?

"Ce qu'on constate, c'est que le marché et demandeur de tissus toujours plus locaux, toujours plus écologiques, est toujours plus transparent. Et effectivement, là-dessus, on pense que le bassin textile de Castres-Mazamet a un véritable atout. Et c'est pour ça qu'on a décidé, entre autres, de reprendre tissage. D'autant qu'il a été voué à fermer."

La filière textile tarnaise se porte plutôt bien ? Il y a de l'avenir pour vous ici, dans ce bassin ?

"Il y a un avenir global sur l'industrie en France et aussi dans le bassin de Castres-Mazamet. On a beaucoup de savoir-faire dans le textile ici. Je pense que l'enjeu, c'est de transmettre ce savoir-faire, notamment à un moment où il y a même un certain nombre de gens qui sont plutôt proches de la retraite. Et donc, il faut pouvoir transmettre ce savoir faire avant que les gens arrêtent de travailler. C'est un véritable enjeu. Moi, je pense qu'il y a un véritable avenir parce qu'il y a une demande, parce que je pense qu'on va aller vers toujours plus de production locale, parce qu'il y a un véritable enjeu de réindustrialisation en France et dans les régions."

Il faut se réinventer dans ces métiers-là pour continuer à rayonner ?

"Notre approche, c'est de proposer des tissus les plus écologiques et les plus socialement responsables possible. C'est notre motivation, c'est notre objectif. On pense que c'est comme ça que l'on va effectivement répondre à la demande et trouver notre viabilité économique. Je pense que de toute façon, c'est ce dont la société et la planète ont besoin. Il faut un textile durable."

L'atelier Tissages d’Autan de Castres-Mazamet sera à l'honneur puisqu'il participera au salon du Made In France de Paris du 11 au 14 novembre.