La nouvelle éco - L'auto école 100% numérique "En voiture Simone" débarque à Dijon

"En voiture Simone" est une auto-école en ligne qui permet de passer le permis de conduire pour à peu près 30% moins cher que dans les auto-écoles traditionnelles. L'application lancée en 2015 dépasse aujourd'hui le million d'utilisateurs et débarque à Dijon. Entretien avec son co-fondateur Edouard Rudolf.

Edouard Rudolf, co-fondateur de l'application "En voiture Simone" - En voiture Simone

Edouard Rudolf, co-fondateur de l'application "En voiture Simone" Copier

Où trouve t'on l'application "En voiture Simone" et est-elle gratuite ?

C'est une application qui peut se télécharger sur les Apple Store ou le Play Store. Elle est entièrement gratuite. Et d'ailleurs, la formation au Code de la route est entièrement gratuite. C'est une révolution en France que nous avons lancée il y a un peu plus d'un an. Vous avez accès à plusieurs milliers de questions, de nombreuses fiches de cours, mais aussi à un service dédié de coaching sur le code de la route et vous trouvez également sur l'application, la partie "conduite". Vous pouvez réserver, en quelques clics, une leçon de conduite avec un enseignant diplômé d'État. Et ces heures de conduite, vous pourrez les effectuer sept jours sur sept, de 6 heures du matin à 23h le soir même, le dimanche, évidemment, à Dijon. Mais si vous êtes en mobilité, vous pourrez les faire à Paris, à Lille, à Lyon, à Toulouse, à Bordeaux, etc... , dans toutes les villes où nous sommes aujourd'hui présents.

Comment se fait le choix des moniteurs?

Tous les enseignants d''En voiture Simone' sont des enseignants de la conduite, diplômés d'État et qui, généralement, étaient auparavant en auto école traditionnelle. Avec "En voiture Simone", ils gagnent beaucoup mieux leur vie. Ils sont tous sélectionnés et un système de notation est mis en place à chaque fin d'heures de conduite. L'élève va noter son enseignant et la leçon de conduite qu'il a réalisée avec lui.

Le but final, c'est quand même l'examen du permis de conduire, comment ça se passe pour l'inscription? Qui présente le candidat?

Vous avez la possibilité d'être présenté soit par "En voiture Simone", ce qu'on appelle la prise sous mandat, ou en tant que candidat libre. L'élève est accompagné de A à Z par notre service relations élèves pour arriver à l'examen dans les meilleures conditions.

Un cours de code sur l'application "En voiture Simone" - En voiture Simone

Et c'est une solution qui coûte vraiment moins cher par rapport aux auto-écoles classiques?

Beaucoup, beaucoup moins cher en effet. Contrairement à une auto école traditionnelle, nous n'avons pas de locaux. Toute la partie administrative n'est pas gérée humainement mais par la plateforme, par l'informatique. Tous nos enseignants de la conduite sont indépendants et ont leur propre véhicule. Et puis, on a une zone de chalandise, finalement, qui n'est pas un quartier, contrairement à une auto-école traditionnelle, mais qui est nationale. Tout cela nous permet de faire des économies substantielles. L'élève en profite avec un prix de son permis de conduire moins onéreux et d'un autre côté, l'enseignant en profite aussi parce qu'il va gagner plus de 70% que dans une auto-école traditionnelle.

Dijon, c'est la première ville où vous implantez en Bourgogne Franche-Comté?

Tout à fait. On en est très fier parce qu'on a des personnes de l'équipe qui sont dijonnaises, alors ça nous tenait à cœur. On a deux enseignantes, Sandrine et Stéphanie, qui sont situées Place du 30 octobre et à la gare de Dijon. Et d'ici fin 2002, nous prévoyons d'avoir une quinzaine d'enseignants dans la ville et sa périphérie. En France, nous avons dépassé le million d'inscrits depuis notre création en 2015 et on a une accélération extrêmement forte de notre croissance. "En voiture Simone", ouvre de plus en plus de villes. On remet d'ailleurs régulièrement nos objectifs à jour parce qu'on est agréablement surpris par la croissance de l'entreprise.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

800 euros d'économies sur l'obtention du permis

"En voiture Simone" promet des économies substantielles sur le coût total du permis. Selon Edouard Rudolf, co-fondateur de l'application et de la plateforme numérique, "vous êtes sur un prix du permis de conduire en France, en auto-écoles traditionnelles, aux alentours de 1.800 euros lorsqu'avec "En voiture Simone", Vous avez un pack 20 heures qui va être à 749 euros et en moyenne en France, il faut faire 30 heures de formation pour obtenir le permis. Donc, vous allez devoir rajouter 10 heures supplémentaires, à 39 euros de l'heure chez nous. Donc, vous allez avoir, au final, un permis de conduire qui va vous coûter à peu près 1000 euros . Donc, ça fait une différence de 800 euros par rapport à une auto école traditionnelle. C'est significatif".