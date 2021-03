La nouvelle éco : l'éco-pâturage trouve sa clientèle

C'est une toute nouvelle vie pour un couple du Sud-Charente qui a créé son entreprise d'éco-pâturage il y a six mois. Antoine et Julie ont acheté quelques moutons qui font des merveilles pour tondre et débroussailler d'une manière écologique. Leurs services sont très demandés.

Julie et Antoine ont créé leur entreprise d'écopâturage il y a six mois

Il y a quelques mois, Antoine Le Colleter, plombier chauffagiste de formation, et Julie Fouassier, oenologue et vigneronne, ont acheté quelques moutons qui font des merveilles pour tondre et débroussailler d'une manière écologique.

Avant de rencontrer Antoine, Julie Fouassier avait un hectare de vigne à Condéon dans le Sud Charente, pour le développement de cépages oubliés en biodynamie. C'est là qu'elle a commencé à faire travailler quelques moutons pour l'aider.

tripler le cheptel

En six mois, Julie et Antoine ont créé leur clientèle, auprès de particuliers pour tondre les jardins, mais aussi auprès d'entreprises, et même chez des viticulteurs. Résultat : ça marche tellement bien pour eux, la demande est tellement forte que le troupeau est un peu trop restreint. On est en pleine période d'agnelage, mais il faudra quand même acheter d'autres moutons, et passer à 150 moutons d'Ouessant, une race ovine très rustique.