La nouvelle éco : "L'école 42" ouvre ses portes à Mulhouse

"L'école 42", ce nom ne vous dit peut-être rien et pourtant, ce réseau d'écoles d'informatique prend de l'ampleur. La première a été créée en 2013 par Xavier Niel et on en compte désormais 34, réparties dans 22 pays. La toute dernière ouvrira ses portes en octobre, à Mulhouse.