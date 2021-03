La nouvelle éco : l'Ecole 42 pour la formation d'ingénieurs codeurs informatiques s'installe à Angoulême

Parmi les quatre nouvelles écoles professionnelles qui vont ouvrir leurs portes d'ici la fin de l'année à Angoulême, la plus prestigieuse est peut-être l'Ecole 42, une école pour former des ingénieurs informatiques spécialisés dans le codage. Les formations commenceront début 2022.

Il faudra encore quelques mois avant de voir l'Ecole 42 d'Angoulême s'installer dans un tout nouveau bâtiment du quartier de L'Houmeau. Créée par Xavier Niel, le PDG de Free, l'Ecole 42 d'Angoulême va recruter 150 étudiants par an dans cette école de codeurs informatiques. Seule contrainte pour y entrer : avoir plus de 18 ans, et passer le test des "piscines", une sélection sur un mois pour gravir le plus d'échelons possibles.

Développer l'économie du territoire

La formation à l'Ecole 42 doit durer entre 18 mois et 3 ans pour valider tous les modules de formation. Les débouchés sont nombreux dans les entreprises charentaises, et même dans toute la région Nouvelle Aquitaine. A terme, l'association gestionnaire de l'Ecole 42 d'Angoulême sera financée par les entreprises qui recruteront les ingénieurs codeurs.