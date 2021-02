La nouvelle éco : l'école d'agro-management IHEDREA s'implante à Toulouse

IHEDREA se présente comme la seule école d'agri-management en Europe. Elle existe depuis 70 ans. Déjà présente à Paris et Rennes, elle s'installe à Toulouse et accueillera 50 étudiants à la rentrée de septembre, en première et troisième année.

Alors que le dernier jour pour formuler ses vœux sur Parcoursup approche, c'est le 11 mars, l'école d'agri-management IHEDREA annonce qu'elle choisit de s'installer à Toulouse à la rentrée de septembre 2021.

Pour des jeunes d'Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine

Son choix se porte naturellement vers la ville rose explique sa responsable Clara Daguillanes car Toulouse est une ville étudiante et que :

L'agriculture en Occitanie et Pyrénées Méditerranée est le premier secteur économique avec plus de 165 000 emplois et plus de 78 000 exploitations agricoles

et que "l'agriculture y est très riche et diversifiée, avec de la viticulture, des céréales, des fruits et légumes, de l'élevage." Cette école a vocation à accueillir "des jeunes venant d’Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine".

IHEDREA se présente comme "la seule d'agro-management en Europe". Elle fête ses 71 ans cette année et forme en 5 ans des étudiants au management des entreprises agricoles et agro-industrielles, comprendre les métiers de la banque, des assurances, de la grande distribution, le conseil aussi, la gestion, l'immobilier et même les institutions.

Un secteur qui recrute

Peu inquiétée par la crise sanitaire, l'école assure que :

Le secteur agricole est extrêmement porteur et recrute. Nous, dans les six mois suivant l'obtention du diplôme on a 100% d'insertion professionnelle

Clara Daguillanes explique "voir de nouveaux métiers apparaître, portés par l'innovation car aujourd'hui le secteur est en mutation avec la robotique, la robotisation, la biodiversité ou encore l'agriculture durable."

Cette formation est payante, les frais se montent à 8400€ l'année.