La Nouvelle Eco : l'école de batterie Amiénoise veut trouver le bon tempo

La "Progressive Drum School", école de batterie a ouvert il y a tout juste un an dans le centre-ville d'Amiens. Une première année compliquée par le confinement. Mais cette franchise d'un réseau implanté un peu partout en France a su garder ses élèves et même se développer.

Ouverte en septembre 2019, l'école de batterie "Progressive Drum School" d'Amiens s'apprête à lancer sa deuxième saison dans ses locaux du centre-ville. La première année de cette franchise qui appartient à un réseau lancé à Lyon et développé depuis dans plusieurs villes de France a été compliquée à cause du confinement imposé par la crise sanitaire du coronavirus.

La chronique Nouvelle Eco de France Bleu Picardie Copier

"J'ai fermé l'école pendant deux mois", se rappelle Maxime Leroy, fondateur de l'école Amiénoise. "J'ai peu d'aides, on est en plein centre-ville avec beaucoup de charges, des locaux qui sont très grands. Pour une première année je n'avais pas non plus une trésorerie extensible donc il fallait absolument trouver des alternatives et continuer de travailler, travailler, travailler", détaille le professeur batteur.

La Progressive Drum School est installée e centre-ville d'Amiens © Radio France - François Sauvestre

Les élèves inscrits et qui pouvaient ont eu droit à des cours en ligne. Et puis Maxime Leroy a aussi posté quotidiennement des vidéos sur les réseaux sociaux pour attirer de nouveaux amateurs de batterie. Une stratégie payante puisque lors de la réouverture en mai, l'école Amiénoise a constaté "un effet deuxième rentrée", se souvient Maxime Leroy qui a enregistré de nouvelles inscriptions.

J'avais douze élèves à l'ouverture en 2019 j'en ai quarante actuellement

Après avoir organisé des sessions de rattrapage pour les élèves qui ont manqué les cours à cause du confinement, Maxime Leroy se tourne donc vers la rentrée de son école prévue le 7 septembre. "J'avais douze élèves à l'ouverture en 2019 j'en ai quarante actuellement", détaille Maxime Leroy qui mesure l'effet confinement. "il y a beaucoup de gens qui se sont dit tiens pourquoi on se mettrait pas à la musique !"

Pour cette rentrée, la Progressive Drum School d'Amiens peut compter sur l'arrivée de deux nouveaux professeurs. Un guitariste et une chanteuse débarquent pour "permettre aux élèves de travailler aussi avec un guitariste, une chanteuse. Pouvoir tout mettre en commun et faire une vraie école de musique complète."