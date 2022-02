La nouvelle éco : l'économie bretonne dépasse son niveau d'avant-crise

Les bonnes nouvelles sont rares dans le secteur économique depuis deux ans. L'économie bretonne affiche pourtant de belles couleurs d'après le bilan de la direction régionale de la Banque de France, présenté ce mardi. Si les augmentations de l'année 2021 sont liées à des indicateurs plombés par la crise sanitaire l'année précédente, la comparaison sur deux ans permet d'observer un retour de la croissance voire même une nette amélioration par rapport au niveau d'avant-crise.

Un panel de 700 chefs d'entreprise représentatif du panorama breton

Dans le secteur de la construction, le chiffre d'affaires des entreprises bretonnes a augmenté de 13 % en 2021, c'est 8,5 points de plus que la hausse enregistrée en 2019. Pour les services, qui représentent plus de 50 % de la valeur ajoutée bretonne, l'augmentation est supérieure de 3,5 points par rapport à celle de 2019. Cette branche a vu son chiffre d'affaires augmenter de 10 % l'année dernière, + 4 % dans celle de l'industrie. "On n'imaginait pas il y a un an voir ces chiffres et cette confiance revenue auprès des chefs d'entreprise", se réjouit Hervé Mattéi, le directeur régional Bretagne de la Banque de France.

Ce bilan annuel est établi sur les retours d'un panel de 700 chefs d'entreprise des quatre départements bretons, représentatif du panorama économique régional. Ils sont interrogés sur leur chiffre d'affaires, leurs embauches et leurs investissements de l'année mais aussi sur leurs prévisions pour 2022. Les perspectives sont aussi florissantes que le bilan de l'année dernière. "On observe un rebond encore plus fort en 2022, lié à une amélioration des conditions d'approvisionnement en composants, notamment pour l'industrie automobile."

Des entreprises qui "freinent leur croissance" faute de main d'œuvre

Ainsi, l'industrie bretonne prévoit une hausse de plus de 9 % de son chiffre d'affaires en 2022, du jamais vu sur les cinq dernières années, + 6 % dans les services. "Les chefs d'entreprise sont toujours un peu pessimistes en Bretagne", glisse Hervé Mattéi alors que les prévisions pourraient être dépassées une fois l'année écoulée. Mais la Banque de France n'écarte pas l'hypothèse de l'impact d'une nouvelle vague de Covid sur l'économie.

à lire aussi Une nouvelle association en Bretagne pour aider les chefs d'entreprises

Un autre paramètre, plus surprenant, pourrait freiner l'économie bretonne : le manque de main d'œuvre. Cette contrainte pour les chefs d'entreprise est pourtant la conséquence d'un indicatif plutôt positif : "la Bretagne reste la région avec le taux de chômage le plus bas, à 6,5 %", comme le rappelle le directeur régional Bretagne de la Banque de France. Une baisse de la croissance due à cette pénurie de bras a déjà été observée en 2021. "On a rencontré des entreprises qui freinent leur croissance par manque de main d'œuvre. Et ce phénomène va s'amplifier. D'où la nécessité d'engager ou de poursuivre un certain nombre de réformes, comme l'apprentissage, des aides au logement, à la mobilité mais aussi pour l'emploi des seniors."

Des prêts garantis par l'Etat pour seulement 20 % des entreprises

Mais les entreprises bretonnes peuvent compter sur une trésorerie solide, en hausse de 30 % depuis le début de la crise du Covid. Seulement 27.000 des 140.000 entreprises de la région ont pourtant bénéficié de prêts garantis par l'Etat. Les entreprises bretonnes, pour une grande partie dans le secteur agroalimentaire, ont formulé moins de demandes de prêts que dans d'autres régions.

à lire aussi La croissance française a atteint 7% en 2021, un record depuis 52 ans

Chez les particuliers, l'épargne a augmenté de 20% depuis avril 2020. "'Ce surplus d'épargne a vocation à être consommé au fur à mesure et on estime qu'au niveau national, ça pourrait être une croissance potentielle du PIB supplémentaire de 6 % !" Si l'indicateur du PIB breton n'existe pas officiellement, sa croissance semble dépasser celle du PIB national : l'augmentation du PIB breton se situerait entre 7 % et 9 % en 2021, contre 7 % au niveau national selon Hervé Mattéi.