La Nouvelle Eco : L'économie sociale et solidaire souffre mais réagit.

Dans l’Hérault, l’économie sociale et solidaire représente 11 % de l’emploi total et 16 % de l’emploi privé. Lorsque l’on définit les entreprises issues de l’économie sociale et solidaire, de qui parle-t-on ? La définition est claire : il s’agit des associations, des mutuelles, des entreprises coopératives et des entreprises commerciales qui ont adopté les codes de l’ESS, à savoir une lucrativité limitée, une gouvernance partagée et le principe d’une part, une voix au conseil d’administration.

Dans l’Hérault, 4 600 établissements relèvent de l’économie sociale et solidaire, soit plus de 39 000 salariés.

En pleine crise sanitaire, comment se porte ce secteur ?

Il ne fait pas exception. L’ESS souffre comme d’autres domaines économiques. Au deuxième trimestre 2020, dans l’Hérault, les effectifs de l’Economie Sociale et Solidaire ont reculé de 2,9 % par rapport au 2ème trimestre 2019, et le nombre d’établissements a diminué de 7,1 %. Ces baisses sont parfaitement identiques à celles observées au niveau régional. Mais pourquoi le nombre d’établissements a davantage diminué, que le nombre d’emplois ? C’est le signe que ce sont surtout les petites structures qui ont souffert. Elles n’ont pas pu résister, faute de financement. Elles n’ont pas toujours eu accès à l’information des aides et ont eu des difficultés à entamer des démarches, parfois jugées trop complexes. Les secteurs de l’ESS les plus touchés sont, sans surprise, les activités non essentielles, de restauration, d’hébergement, de tourisme, mais aussi la culture et les loisirs.

Y’a-t-il un organisme représentatif de ce pan économique ?

En région Occitanie, les structures ont pu compter sur la chambre régionale de l’économie sociale et solidaire, représentée à Toulouse et à Montpellier. La Cress a réagi à plusieurs niveaux, et notamment après les annonces des plans de relance par le gouvernement. Les représentants font partie de la cellule de la continuité économique de soutien et de relance. Être dans cette cellule permet de faire remonter les difficultés par filière, et de travailler à une meilleure compréhension de leurs statuts particuliers. À la faveur de cette crise, des nouvelles mesures politiques sont de plus en plus souvent prises pour tendre vers un modèle écologique et social. C’est en ce sens que les acteurs de l’ESS ont un rôle à jouer.

Et justement, en novembre, c’est un mois important…

Ce mois de novembre, comme chaque année, est le mois de l’ESS. C’est pour cette économie l’occasion d’être mieux connue du grand public. L’ESS oeuvre par exemple à développer et soutenir des initiatives locales, de ressourcerie, de revitalisation des zones rurales. Citons par exemple le supermarché coopératif de la cagette, la ressourcerie de Lodève ou encore l’accompagnement pour mettre en place plus de circuit-courts. Et en cette période de crise, puisque la population s’attache de plus en plus à consommer local, la force de l’économie sociale et solidaire se fait donc plus présente dans nos achats quotidiens. Tous les événements sont visibles sur le site internet de la CressOccitanie.org