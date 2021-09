La Nouvelle Eco – L’électroménager d’occasion a le vent en poupe à Limoges

La vente d'électroménager d'occasion se porte très bien si l'on croit l'exemple du magasin Envie à Limoges. Son directeur Yoann Traversin témoigne d'une demande importante en ce moment, notamment en raison de la rentrée universitaire. "On a beaucoup de gens qui viennent équiper leurs enfants sur des produits d’occasion ou des gens qui font de la location" et équipent ainsi leurs meublés à moindre coût. Ils viennent ainsi acquérir des gazinières, machines à laver et autres équipements récupérés par l'association qui gère ce magasin. Une fois remis en état, ces appareils sont remis sur le marché avec une garantie, afin de prolonger leur vie. Une démarche qui attire aussi d'autres types de clients.

Le profil des acheteurs est en effet varié. Pour certains, se fournir auprès du magasin Envie correspond aussi à une démarche militante, axée autour de l’économie circulaire. "On a beaucoup de gens qui viennent justement par principe et qui disent vouloir participer à la démarche écologique et à faire un geste" pour l'environnement, en évitant d'acheter du neuf systématiquement. Yoann Traversin observe aussi un afflux de curieux, qui viennent découvrir le magasin. Ils n'achètent pas forcément, mais pour lui, c'est le signe que le concept intéresse de plus en plus de monde.

Un double utilité : pour l'environnement et pour l'insertion

Le magasin Envie se charge aussi de recycler des appareils qui ne sont pas réparables. Ses activités occupent une douzaine de personnes dans le cadre d'un chantier d'insertion professionnelle. "On les remet dans le chemin du travail, et le pied à l'étrier pour pouvoir les aider à se remettre dans le milieu du travail. Il y a une vraie utilité sociale" précise le directeur. Et si l'engouement pour ses produits ne va pas forcément se traduire par de nouvelles créations d'emploi, Envie recrute tout de même régulièrement. "Tous les mois ou tous les deux mois" pour remplacer les salariés en insertion qui arrivent à rebondir après cet expérience. "On donne la chance à un maximum de personnes" conclut Yoann Traversin.