La nouvelle éco : L'engouement pour le jardinage se confirme dans l'Yonne

Les Français ont repris le jardinage pendant les confinements et depuis ils continuent.

C'est un des secteurs qui s'en sort bien, malgré la crise sanitaire et économique actuelle : les jardineries ! Les ventes ont décollé l'an dernier et ça dure. Lénaïc Moenne-Loccoz est le directeur du magasin Botanic à Auxerre.

- Les ventes se portent-elles bien depuis le premier confinement?

Oui ce que l'on peut voir c'est que nos clients, aujourd’hui, veulent revenir à des valeurs plus proches de la nature et du naturel. Dans un premier temps, les clients se sont rués sur le potager car au printemps 2020 c'était la bonne période pour semer. Toutes les fleurs et plantes d'ornement ont aussi bénéficié d'un contexte favorable car la période était très anxiogène.

-Cet engouement s'est poursuivi en automne et en hiver notamment pour les plantes d'intérieur?

En effet, il y a eu un grand intérêt de nos clients pour embellir leur chez soi. La décoration d’intérieur a elle aussi bien marché. Un revirement assez radical qui se poursuit en ce début d'année. L'animalerie aussi a bien progressé. Dès la sortie du premier confinement, il y a eu énormément de vente de poulaillers et de poules pondeuses. Elles étaient très recherchées , jamais nous n'avons vendu autant de poules.

-Pensez-vous que ce changement va durer dans le temps?

C'est un changement plus profond en effet, nous sommes sur quelque chose de durable car cela fait plusieurs années que le marché du jardin se porte bien et particulièrement l'an passé. Maintenant, nous avons aussi des clients qui ont découvert le plaisir de jardiner et de prendre soin de leur chez soi.