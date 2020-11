La nouvelle éco : L'enseigne Canard Street s'installe bientôt à Reims, malgré la fermeture des restaurants

Ouvrir un commerce et qui plus est un restaurant, en plein confinement, c'est culotté ! Pourtant l'enseigne de restauration rapide Canard Street a prévu d'ouvrir le 3 décembre à Reims. Douze personnes ont été embauchées pour ce projet.

Des burgers au magret ou au confit de canard, du tartare de canard ou encore des frites cuites à la graisse de canard, voilà ce qui sera à la carte du restaurant-épicerie Canard Street, 3 rue Marx-Dormoy à Reims. Les travaux sont sur le point de finir, mais tout devrait être prêt pour l'ouverture prévue le 3 décembre.

"C'est vrai que c'est un challenge d'ouvrir dans ces conditions, alors que les restaurants sont fermés, mais on aime bien les challenges", sourit Nicolas Drouault, l'un des deux co-fondateurs de la marque. "Avec notre concept, _on a la chance de pouvoir fonctionner en livraison et en vente à emporter_, donc on s'est dit qu'on allait continuer à avancer".

L'enseigne a 4 ans et compte déjà 4 restaurants en France

Grégoire et Nicolas, les deux associés de Canard Street, ont tous les deux 30 ans, ont fait la même école de commerce à Lille et c'est lors d'un stage à Hong-Kong que Nicolas a eu l'idée du concept : "Là-bas c'était du canard laqué mais j'ai trouvé que la street food autour du canard était dingue et je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire avec notre canard français".

Nicolas et Grégoire, les deux créateurs de l'enseigne Canard Street - Nicolas Drouault

Quatre ans après, ils sont à la tête de deux enseignes à Lille, deux à Paris, et il ne leur a fallut que quatre mois pour mener le projet rémois à bien. Un projet créateur d'emploi puisque 12 personnes ont été embauchées.

"On sait qu'on ne fera pas une ouverture comme d'habitude, on ne fera pas les mêmes volumes et les mêmes chiffres que d'habitude", explique Nicolas Drouault, "Mais on ouvre parce que c'est un bon moyen de se faire connaître, de rôder notre équipe et d'être prêt quand les restaurants pourront rouvrir".

Leur prochain objectif : ouvrir un restaurant dans le Sud-Ouest, forcément ! Sans doute à Bordeaux, mais cette fois ils attendront que la crise sanitaire et économique soit passée.