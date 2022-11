La Nouvelle éco : l’enseigne de garde-meuble MondiaBox ouvre à Vierzon et bientôt à Châteauroux

Il y a cinq ans, Vagna Désert, une franco-brésilienne, s’était lancée dans la vente en ligne de bijoux en or végétal avant d’ouvrir il y a deux ans une boutique à Bourges mais “avec le Covid, le commerce, c’est devenu compliqué”, dit-elle. Pour cette mère de trois enfants, il était aussi devenu difficile de concilier vie professionnelle et vie familiale avec les horaires de la boutique et les trajets, Vagna Désert habitant à Méreau près de Vierzon.

Avec son mari qui est entrepreneur, ils ont donc réfléchi à un autre projet. Depuis le 24 octobre, Vagna Désert a ouvert près de chez elle sur la zone de la Garenne un dépôt franchisé MondialBox sur un terrain de 7000 m2. 180 box pouvant aller de 5,6 à 33 m3 y sont disponibles à la location à la fois pour des particuliers et des professionnels qui font par exemple de la vente en ligne.

Le site est fermé et surveillé par des caméras. L’accès peut se faire 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 avec la possibilité d’approcher le véhicule au plus près de son espace de stockage. Les box sont loués au mois sans engagement. “Nous avons énormément de demandes. Je ne pensais pas que les gens avaient autant de problème de place chez eux”, reconnaît Vagna Désert.

Et un deuxième site MondialBox va ouvrir mi-décembre sur un terrain de 12 000 m2 situé sur la zone de Cap Sud à Saint-Maur, près de Châteauroux, selon le même concept. Vagna Désert partagera donc à l’avenir sa semaine entre Méreau et Saint-Maur “mais tout peut se faire à distance, y compris la remise du badge”, précise-t-elle.