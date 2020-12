La nouvelle éco : l'enseigne Nous anti-gaspi s'installe à Quimper

L'enseigne "Nous anti-gaspi" ouvre ses portes zone de Gourvily à Quimper le 16 décembre. L'ouverture a été retardée de quelques mois à cause du premier confinement.

"Nous anti-gaspi" ouvre ses portes mi-décembre à Quimper (Finistère), zone de Gourvily. Il s'agit du douzième magasin de l'enseigne, basée sur la lutte contre le gaspillage alimentaire et le zéro déchet. L'ouverture a été retardée à cause du premier confinement et des retards dans les travaux.

Les produits proposés sont vendus moins cher. "Il faut savoir que c'était des produits qui étaient destinés à la benne. _Ce sont des produits qui n'ont pas trouvé preneur pour différentes raisons_, comme un délai de consommation légale trop court pour les produits frais dans un circuit classique, ou encore un packaging dépassé comme avec des motifs de Noël vendu en février", explique la directrice du magasin quimpérois, Frédérique Lelait.

Travailler avec des producteurs locaux

Si les produits sont boudés des grandes surfaces, il ne s'agit pas pour autant d'invendus. "Quand la distribution n'arrive pas à vendre, elle fait des dons aux associations et ce n'est pas du tout dans nos valeurs d'aller tarir ces sources-là", affirme Frédérique Lelait.

L'enseigne vise à travailler avec des producteurs locaux au maximum, notamment pour les fruits et légumes. "Nous allons déjà avoir des petits œufs du Gaec du Plein air à Briec, qui a des œufs qui ne répondent pas au grammage du cahier des charges de la distribution classique", souligne la directrice du magasin.

Un autre magasin de l'enseigne devrait également ouvrir ses portes à Fouesnant en 2021.