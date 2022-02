La nouvelle éco : l'Entrecôte fête ses 60 ans

L'institution toulousaine n'a pas bougé du boulevard de Strasbourg depuis le 2 avril 1962. 60 ans plus tard, on continue de faire la queue devant son store jaune et noir. Mais pourquoi donc ? Son directeur général nous répond.

60 ans et rien ne change, ou vraiment si peu. En tous cas, pas cette queue de gourmands qui s'agglutinent nuit et jour sur le trottoir du boulevard de Strabourg, devant ce restaurant tout en jaune et noir : l'Entrecôte.

Thomas de Roaldes a compilé les preuves et il en est désormais sûr : ses grands-parents ont ouvert ce mythique restaurant toulousain le 2 avril 1962. Depuis cinq ans, il a pris cette fonction de directeur général il y a cinq ans, aux côtés de sa mère, Corinne, qui dirige le groupe depuis "quelques dizaines d'années maintenant".

Un cercle familial que Thomas de Roaldes n'a pas prévu d'élargir : "on a beaucoup de demandes de franchise, quasiment hebdomadairement mais on veut éviter de se développer de manière irréfléchie pour garder résolument les valeurs familiales. Ce qui implique une proximité avec tous nos fournisseurs, avec tous nos salariés qui nous connaissent personnellement et inversement." Le groupe reste donc focalisé pour l'instant sur six établissements : Toulouse, Bordeaux, Nantes, Montpellier, Lyon et le tout dernier, Barcelone.

Un engouement qui ne diminue pas...

Quand on l'interroge sur cette queue qui reste dense, chaque jour, devant l'établissement toulousain, Thomas de Roaldes l'avoue : lui-même en est "surpris". "Même dans une situation de crise sanitaire, le taux de confiance que les gens ont envers l'Entrecôte est assez impressionnant". Le directeur général pense d'abord à son personnel, quand on l'interroge sur les raisons de cette longévité : "nos équipes sont hyper fidèles. En moyenne, une personne reste treize ans, en terme d'ancienneté, à l'Entrecôte".

_"Donc les clients qui viennent depuis qu'ils sont tout petits, au fil de leur vie, ils voient les mêmes personnes travailler dans le restaurant". _L'autre raison : une formule unique, composée de produits frais et locaux, qui ne peut jamais décevoir ces habitués.

Et qui résiste aux modes successives

Une tendance que l'on retrouve un peu partout aujourd'hui sur les cartes des restaurants. Mais Thomas de Roaldes revendique un univers "qui n'a pas d'âge, qui n'a pas vocation à être à la mode".

En effet, que ce soit la formule, la déco, la cuisine... Rien ou presque n'a bougé en soixante ans d'existence, assure le directeur général : "en 60 ans, on a dû rajouter une référence, de vin peut-être, sur notre carte. On a dû changer les tenues de nos serveuses. On a dû adapter les cuisines aussi parce qu'avant, on découpait la viande sur des billots en bois. Aujourd'hui, on préfère des tables métalliques qui ne viennent pas garder les bactéries. Mais sinon, non, rien n'a changé". Pour 2022, leur objectif reste d'accueillir toujours la même affluence, chaque jour de l'année.