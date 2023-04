La Nouvelle éco : l’entrée au capital d’un groupe chinois booste le développement de Pier Augé

“Les trois années qui viennent de s’écouler ont passé une vitesse de dingue”, constate Diane de Comte. C’est par une annonce qu’elle apprend en 2020 que l’entreprise de cosmétique Pier Augé est au bord de la liquidation judiciaire. Avec son compagnon, Charles Dupont, ils relèvent le défi de la remettre à flot dans le contexte compliqué de la crise du Covid.

“Il fallait agir vite et bien. Aujourd’hui on est fiers de dire que l’on a passé l’étape du redressement”, poursuit Diane de Comte. D’1,3 million d’euros en 2020 le chiffre d’affaires est passé à 2,7 en 2022. Les nouveaux dirigeants ont restructuré l’entreprise et donné un coup de jeune à la marque créée en 1961 par un pharmacien, Pierre-Jules Augé. “Avant de se lancer, on a sondé notre entourage et on s’est rendu compte que c’est un nom qui résonnait, qu’il y avait un potentiel. Le fait d’avoir une aura, une histoire, c’est un vrai avantage qui nous fait gagner du temps”, explique-t-elle.

Un partenariat gagnant/gagnant

2022 a marqué une nouvelle étape avec l’entrée au capital à hauteur de 32 % du groupe S’Young, deuxième groupe de cosmétique en Chine. “C’est un partenariat gagnant/gagnant : eux, ils ont pris des parts dans l’entreprise pour développer le marché chinois et nous ça nous donne les moyens financiers de développer le reste du monde”, résume Diane de Comte. Aujourd’hui, Pier Augé fait 80 % de son chiffre d’affaires en Asie mais enregistre dans le même temps une progression de 20 % sur le marché français. Ce partenariat doit permettre d’accélérer son plan de développement notamment en direction du marché nord-américain et de lancer de nouveaux produits.

Le 15 avril, lors du Salon des nouvelles esthétiques à Paris, Pier Augé dévoilera son nouveau logo. Diane de Comte attend ce moment depuis de longs mois : “Je pense que ça va faire un sacré bruit dans le monde de la cosmétique notre nouveau visage”.