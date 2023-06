La Nouvelle éco : l'entreprise AMCC investit 11,5 millions d'euros à Châteauroux

Les travaux commencent tout juste à l'usine AMCC, située dans la zone industrielle des Fadeaux à Châteauroux. Le fabricant de fenêtres et de portes sur mesure en PVC, s'agrandit de 4.500 m², avec deux nouveaux bâtiments qui sortiront de terre d'ici 2024. En tout, 11,5 millions d'euros seront investis d'ici 2026.

ⓘ Publicité

"Vous avez ici nos trois lignes de production. On va s'agrandir vers le fond pour installer une quatrième ligne et donc avoir une capacité de production supplémentaire, explique le directeur de l'usine, Stéphane Delort. Et puis vous voyez une cour à travers les fenêtres, derrière la ligne robotisée. Là, nous allons construire un bâtiment qui permettra de faire l'intégration complète de notre ligne PVC/alu", aujourd'hui installée un peu peu partout dans l'usine.

Huit millions d'euros pour de nouvelles machines

Entre 2020 et 2022, AMCC a déjà investit dans de nouvelles machines automatisées. Des nouvelles soudeuses automatiques par exemple sont arrivées, comme des robots qui vissent certains éléments à la place des ouvriers.

L'une des nouvelles soudeuses installées dans l'usine AMCC à Châteauroux. © Radio France - François Breton

L'automatisation va se poursuivre. "Là par exemple, Madame est en train de prendre un cadre. Elle va devoir le poser sur la table et puis elle va ensuite l'évacuer. Un produit comme ça pèse entre 8 et 15 kg, précise Stéphane Delort. Ces ouvriers vont en porter jusqu'à 200 par jour. La fatigue est réelle et concrète. Les machines ne fatiguent pas, elles sont conçus pour ça et permettent d'aider l'homme dans son travail."

AMCC compte recruter une douzaine de personnes pour opérer et entretenir les nouvelles machines. Les services clients et logistiques seront aussi renforcés.

Augmenter la production de 10 %

Au-delà de lutter contre la pénibilité du travail, AMCC veut aussi augmenter sa production de fenêtres de 10 %. Après ces investissements, 2.200 fenêtres seront produites chaque semaine. "On l'entend tous, la rénovation énergétique des bâtiments est importante, explique Jean-Marie Deslandes, directeur commercial du groupe AT Partner, propriétaire de l'usine. On a besoin de plus de performance, de consommer moins d'énergie et la fenêtre est un moyen important d'y arriver."

Une sobriété énergétique aussi recherchée par l'usine. Elle installera des panneaux solaires sur ses nouveaux bâtiments pour produire sa propre électricité et réduire sa facture.