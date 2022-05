La nouvelle éco : l'entreprise aveyronnaise Nacel relance ses séjours linguistiques aux Etats-Unis

Après trois ans de Covid, le groupe aveyronnais "Go and live" duquel fait partie Nacel, peut de nouveau proposer des séjours linguistiques aux Etats-Unis.

La nouvelle éco sur un secteur plombé par le Covid, mais qui repart en ce moment ; les séjours linguistiques à l'étranger. Un des poids lourds du secteur est basé à Rodez, en Aveyron : le groupe "Go and live", dont fait notamment partie l'entreprise Nacel. Cette structure est spécialisée dans les séjours aux Etats-Unis. Une destination de nouveau accessible après de longs mois de blocage à cause du virus. Xavier Obert, le président du groupe "Go and Live" a exprimé sa satisfaction à France Bleu Occitanie.

Vous allez enfin pouvoir reprendre les séjours linguistiques aux Etats-Unis. C'est un soulagement pour vous?

Oui, effectivement. Le dernier séjour a eu lieu pendant l'été 2019. C'est donc avec un grand plaisir que nous allons à nouveau pouvoir envoyer aux Etats-Unis cet été, après cette pandémie.

Faites-nous un peu rêver : où vont les jeunes qui participent à vos séjours ?

Nous avons, par exemple, un circuit découverte à travers les USA : un programme ouvert aux 15-25 ans qui permet de faire une traversée complète en trois semaines de l'ensemble des Etats-Unis en passant par New-York, Beverly Hills, Las Vegas, le Grand Canyon et bien d'autres sites mythiques.

Il y a aussi des séjours dans des familles, dans des villes peut être moins connues ?

Nous avons des séjours dans les familles, dans le Minnesota, en Pennsylvanie... On a un peu partout.

Les participants sont forcément de Rodez ou de la région ?

Bien sûr, nous avons des jeunes de la région, mais notre activité est nationale. Nous sommes basés à Rodez mais nous travaillons avec l'ensemble du territoire : nos clients sont partout en France.

Pourquoi êtes-vous basé à Rodez, il y a des raisons historiques ?

Le fondateur a créé "Club Langues et civilisations" il y a plus de 50 ans. C'est un professeur d'anglais qui a fait voyager sa classe dans le cadre d'un voyage scolaire qu'il a lui même organisé. Puis, l'année suivante, il a monté une association. Et puis, petit à petit, ce "Club Langues et civilisations" a grandi et est devenu aujourd'hui un groupe international. Nous avons une école Nacel à Londres et nous avons un réseau au Canada, aux USA, en Australie et en Espagne.

C'est assez surprenant ?

Ou, mais il faut savoir que Rodez est la capitale nationale du voyage scolaire et du séjour linguistique : de nombreux gros opérateurs nationaux sont basés ici.

Il y a donc une économie autour des séjours linguistiques à Rodez, en Aveyron ?

C'est exactement ça. Entre les trois ou quatre gros opérateurs, on doit avoisiner les 500 personnes qui travaillent directement dans ce secteur d'activité.

Les séjours linguistiques ne sont pas forcément très abordable pour les familles...

Un séjour linguistique, c'est donner à son enfant une opportunité de vivre quelque chose qui va au-delà de la langue. C'est un effort, certes, mais c'est quelque chose dont il se souviendra toute sa vie qui va l'aider à se construire. Quand vous avez fait un voyage scolaire ou un séjour linguistique, vous vous en souvenez encore, même à l'âge adulte. C'est quelque chose qui vous marque, qui vous ouvre vers le monde et qui apporte beaucoup d'autonomie. C'est un effort certes pour les parents, mais c'est une expérience extraordinaire pour l'enfant.

Si vous êtes tenté par un séjour linguistique, il n'y a - théoriquement - pas de limite d'âge pour vous inscrire. Le groupe "Go and live" affirme proposer des offres adaptées aux personnes de 7 à 77 ans. Les inscriptions pour les séjours de cet été ont lieu en ce moment.