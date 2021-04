La nouvelle éco : l'entreprise Azfalte déploie ses vélos de fonction dans la région toulousaine

Si l'on connaît bien les voitures de fonctions, les vélos de fonctions sont eux plus méconnus. Et pourtant, les start-up sont de plus en plus nombreuses à proposer ce service à deux roues aux entreprises. Comme l'entreprise Azfalte créé à Lille en 2020 par Jean-François Dhinaux, qui se développe désormais jusqu'à la région toulousaine.

Azfalte met en place un système de location pour les déplacements professionnels et personnels des employés d'entreprises. Il peut s'agir de vélo simple, électrique, ou encore cargo, de différentes marques : Btwin, Orbea, Elops....

Il y a malheureusement encore beaucoup trop de petits trajets travail qui se font en voiture - Jean-François Dhinaux

"Le concept de vélos de fonction est un peu nouveau. Notre but c'est aussi de démocratiser le vélo, de plus en plus utilisé, mais pas tellement au sein des entreprises. Il y a malheureusement encore beaucoup trop de petits trajets travail qui se font en voiture", précise Jean-François Dhinaux.

Des forfaits tout inclus

Le premier forfait est à 300 euros net mensuel pour une flotte de cinq vélos. L'abonnement inclue l'assurance et la maintenance. Selon le fondateur d'Azflate, le marché a explosé depuis le début de la crise sanitaire.

D'autres pays européens utilisent déjà beaucoup cet moyen de transports au sein même des entreprises : " En Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas il doit y avoir près d'un million de vélos de fonctions. En France, c'est encore petit mais on est en expansion".

Pour bénéficier du service, il suffit de s'inscrire sur le site internet www.azfalte.com