La nouvelle éco - L'entreprise Benoît Systèmes démarre 2022 sur les chapeaux de roue dans le Chatillonnais

Les projets et les nouveautés, ce n'est pas ce qui manque en ce moment chez Benoît Systèmes à Billy-lès-Chanceaux dans le Chatillonnais. Cette entreprise qui vient de recevoir le label 100% Côte-d'Or ne cesse de se développer. A tel point qu'elle entame un gros projet de construction de nouveaux locaux et part à la conquête de nouveaux marchés à l'export. Son créneau ? Favoriser le maintien à domicile de personnes à mobilité réduite en leur facilitant la vie. Elle sera d'ailleurs présente sur le salon des séniors les 7 et 8 avril à Dijon. Entretien avec son directeur, Benoît Houzel.

Que vous fabriquez dans votre entreprise installée dans le Châtillonnais ?

Au sein de l'entreprise Benoît Systèmes, nous sommes spécialistes de dispositifs médicaux pour la mobilité des personnes à mobilité réduite. Donc on fabrique des motorisations amovibles pour fauteuil roulant, des plates formes pour motoriser des sièges standards pour le maintien à domicile ou le maintien dans l'emploi et un certain nombre d'accessoires pour les gens qui vivent en fauteuil roulant et leur faciliter la vie.

C'est un secteur qui a de l'avenir?

C'est un secteur qui, malheureusement, a de l'avenir puisqu'on s'intéresse aux gens qui sont privés d'une partie de leur mobilité. Mais le vieillissement de la population, les progrès de la médecine qui font que les gens handicapés ont des espérances de vie considérablement plus élevés qu'il y a quelques décennies, font que notre public, nos patients, sont finalement de plus en plus nombreux et s'équipent de plus en plus pour pouvoir avoir une vie normale, une vie active.

Le mobilikit s'adapte sur tout type de chaise pour faciliter la mobilité des personnes âgées à domicile - Lionel Dupouy

Benoît Systèmes emploie combien de salariés aujourd'hui?

Nous sommes 38. C'est une société qui est en croissance régulière, donc je n'exclue pas du tout que nous soyons plus nombreux dans un an ou deux. Ce sont des gens qui viennent principalement des villages et des petites villes aux alentours de Billy-lès Chanceaux où nous sommes implantés.

Vous êtes leader sur votre marché?

On n'a pas de chiffres extrêmement précis, mais on pense être leader en France sur notre marché des motorisations amovibles. On est un acteur plutôt modeste au plan international puisque nous exportons également et on est positionné sur un marché mondial.

On trouve vos motorisations dans plusieurs pays comme l'Australie, le Canada, le Royaume-Uni, le Portugal, Et vous avez deux nouveaux revendeurs depuis cette semaine?

On est en train de s'implanter effectivement en Allemagne et en Roumanie avec deux nouveaux importateurs. Au total, nous sommes présents dans une vingtaine de pays, principalement en Europe, autour de la France. Mais effectivement, nous avons des destinations plus exotiques comme l'Australie, Singapour, le Canada, l'Argentine.

Quelles sont vos perspectives en termes de production et de chiffre d'affaires cette année?

Nous connaissons généralement une croissance de l'ordre de 5 à 10% par an. L'année dernière, nous avons clos à 6,2 millions d'euros. On peut donc penser dépasser les 6 millions et demi cette année si tous les événements qui nous entourent ne nous freinent pas et nous nous bloquent pas. Nous sommes en effet, comme tout le monde, sujets à des pénuries de matières, à des délais très longs sur un certain nombre de produits, notamment de produits électroniques, qui peuvent cette année nous gêner et freiner notre croissance.

Une entreprise fidèle à son territoire du Nord Côte-d'Or

L’entreprise est installée depuis sa création en 1994 dans le canton de Chatillon-sur-Seine "au creux d’un vallon creusé par la Seine, qui prend sa source quelques kilomètres en amont". Ce décor est certes bucolique mais il présente aussi quelques inconvénients en matière d'infrastructure. Mais ce n'est pas de nature à pousser sa direction à déménager. Bien au contraire. Benoit Systèmes a fait le choix d’investir dans sa localité et lance un chantier d’envergure pour ce petit village du Chatillonnais : la rénovation et l’extension des ateliers et des bureaux.

On a véritablement besoin de développer l'emploi et de permettre aux gens de rester implantés dans ces territoires - Benoît Houzel

"Tout ce qui est transport, ce n'est pas véritablement un handicap, on a en plus une plateforme logistique qui nous donne un coup de main à quelques kilomètres de l'entreprise. C'est plus un handicap pour tout ce qui est technologies de l'information, Internet et téléphone. On est en zone "gris pale", pour ne pas dire "blanche". On attend impatiemment la fibre parce qu'on a besoin de ces capacités de communication pour dialoguer avec nos importateurs, pour faire de la formation à distance, pour organiser des réunions. Pour tout ça, c'est un handicap. Sinon, on est très heureux d'être là parce que ça permet de développer un territoire. Ça permet d'enrichir ce territoire avec une entreprise, mais il y en a d'autres dans le Nord Côte d'Or, qui sont en croissance, qui sont performantes et qui exportent. On a véritablement besoin de développer l'emploi et de permettre aux gens de rester implantés dans ces territoires." explique le directeur de l'entreprise Benoît Houzel.

L'entreprise Benoît Systèmes sera présente sur le salon des seniors les 7 et 8 avril à Dijon.