La nouvelle éco : l'entreprise Bignon-Dervaux retenue comme lauréat du plan de relance

C'est une très bonne nouvelle pour l'entreprise Bignon-Dervaux installée à Belmont de la Loire, elle vient d'être retenue comme lauréat pour le plan de relance comme 24 autres entreprises de notre région. Cette entreprise spécialisée en confection et broderie de linge de maison perpétue une tradition et destine ses produits à des boutiques spécialisées, des décorateurs, des architectes d'intérieur et parfois des grandes maisons de couture comme Lacroix ou Dior. L'entreprise traverse la crise actuelle avec certaines difficultés, comme l'explique le président Michel Colombier : "Aujourd'hui on a perdu 50% de notre activité. On avait déjà perdu 30% en 2019 avec les manifestations des gilets jaunes donc la période est très difficile pour un repreneur comme moi. Mais il faut être positif, quand j'ai repris cette société j'ai rencontré une équipe de couturières qui connaissaient l'art de vivre à la française. J'ai investi beaucoup pour compenser la baisse d'activité pour essayer de promouvoir nos produits en Europe et aux Etats-Unis."

Heureusement l'entreprise a été retenue comme lauréat du plan de relance. Une très bonne nouvelle pour le président Michel Colombier : "C'était un cadeau du père noël puisque je l'ai su la veille de Noël par la préfète. C'est un projet que j'avais déjà intégré en 2019 pour faire une extension du bâtiment parce que le problème c'est que nos locaux sont exiguës en particulier pour les grosses pièces de table et nappes. Le projet c'est d'avoir un outil de production productif par rapport aux pays à main d'oeuvre moins cher. L'automatisation des tâches secondaires avec de nouveaux robots à commande numérique ce qu'on n'avait pas il a deux ou trois ans. Enfin, une démarche de réduction de notre empreinte carbone parce que nous sommes situés en zone montagne et on consomme beaucoup de gaz."