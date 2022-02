La nouvelle éco - L'entreprise "Bourgogne Escargots" de Chevigny veut conquérir de nouvelles parts de marché

L'entreprise Bourgogne Escargots de Chevigny-Saint-Sauveur a un nouveau PDG. Loïc Quenardel succède à France Aubriet mais, s'il a plein d'ambitions pour cette société leader régional sur les marchés de la transformation et de la vente d'escargots, pas question de tout révolutionner, d'autant plus que Bourgogne Escargots affiche une bonne santé financière avec un chiffre d'affaires de cinq millions d'euros. Entretien avec Loïc Quenardel, un passionné du produit et de la vente.

Loïc Quenardel, nouveau PDG de Bourgogne Escargots à Chevigny-Saint-Sauveur © Radio France - Christophe Tourné

Loïc Quenardel, nouveau PDG de Bourgogne Escargots à Chevigny-Saint-Sauveur Copier

Qu'est ce qui vous a poussé à reprendre la tête de Bourgogne Escargots?

Déjà, j'avais l'envie d'entreprendre depuis un petit bout de temps. Pendant une quinzaine d'années, j'ai travaillé dans de grands groupes où j'ai appris énormément de choses. J'ai rencontré beaucoup de monde. Il était temps pour moi de passer à l'étape d'après, à savoir l'entrepreneuriat et la PME. J'aime le produit, j'aime produire et j'aime vendre. Et à Bourgogne Escargots, on est sur un produit régional, un savoir faire reconnu et on maîtrise tout, de la production jusqu'à la commercialisation. Donc, ça répondait absolument à toutes mes attentes.

C'est aussi une entreprise qui se porte plutôt bien puisqu'elle est en croissance régulière?

Absolument. En fait, je reprends la main après une équipe dirigeante qui, pendant plus de dix ans, a permis à l'entreprise d'afficher une croissance régulière. Donc c'est vrai que c'est très rassurant.

L'activité a t'elle été impactée par la crise sanitaire?

Comme toutes les entreprises de l'agroalimentaire, l'impact a été limité. Mais c'est vrai que Bourgogne Escargots a la chance d'avoir un portefeuille de clients qui est quand même assez diversifié. On vend, pour à peu près 30% du chiffre d'affaires, à des grossistes en restauration. Donc, évidemment, cette partie a été pénalisée. Mais, on une grosse partie du chiffre qui est réalisée plutôt en grande distribution et là, ça s'est très, très bien passé. Et, dernier point, on a également une vente directement à l'atelier de production à Chevigny, et là aussi, on a réalisé de très bonnes ventes pendant cette période et d'ailleurs, ça continue en ce moment.

Des escargots en cours de fabrication dans l'entreprise Bourgogne Escargots de Chevigny-Saint-Sauveur - Bourgogne Escargots

Vous visez de nouveaux marchés en France ou à l'étranger?

L'objectif principal, c'est d'abord de poursuivre ce qui a été fait par mes prédécesseurs puisque, comme vous l'avez dit, l'entreprise fonctionne très bien. Mais la deuxième chose, évidemment, c'est que de poursuivre une croissance régulière et cette croissance passera par deux leviers en France et à l'export. On a des marchés à aller chercher. Bourgogne Escargots, c'est un savoir faire français et ça, ça fonctionne à l'étranger. Et deuxième chose, on a une activité, extrêmement saisonnière, très dépendante de la fin d'année. Donc, l'idée, c'est effectivement de trouver des marchés, des débouchés qui permettent de lisser un peu la production sur l'année.

On sait que les escargots n'ont pas forcément la cote au niveau culinaire dans certains pays, vous pensez que ça peut évoluer pour gagner des marchés à l'étranger?

A part en Bourgogne où l'escargot est vraiment consommé partout, à Dijon, sur le marché, à l'apéro et à tout moment, dans le reste de la France, ça reste est un produit de niche. Et pour l'instant, tous nos clients à l'étranger sont eux mêmes des importateurs grossistes en restauration, essentiellement pour des restaurants français. Donc, oui, il y a de la place pour un produit de niche de qualité à l'étranger.

C'est ce qui vous intéresse, cette marge de progression?

Exactement comme le fait qu'aujourd'hui Bourgogne Escargots représente 6 à 8% de parts de marché dans la grande distribution. Il y a une marge de progression. Rien n'est jamais facile, par contre, ce qui est certain, c'est que c'est plus facile de gagner des parts de marché quand vous avez 7 ou 8% de parts de marché que quand vous en avez déjà 50. J'ai pu passer un petit moment avec tous les salariés de l'entreprise. On a une vingtaine de CDI (et jusqu'à 80 en fin d'année) et je suis impressionné de voir la motivation de ces gens, l'engagement qu'ils ont pour faire des produits de qualité. On va continuer à faire des produits de qualité. Et quand c'est le cas, derrière, ça suit facilement.

Des mini bouchées produites par Bourgogne Escargots à Chevigny-Saint-Sauveur - Bourgogne Escargots

Comment rendre la production des escargots moins saisonnière?

Parmi les pistes à l'étude pour le nouveau PDG de Bourgogne Escargots, il y a l'augmentation de la production sur le reste de l'année, en dehors des fêtes de Noël où l'entreprise tourne à plein régime passant de 20 à 80 salariés. Une tendance saisonnière qui est très axée sur la grande distribution, car c'est au moment de Noël, que la consommation des ménages explose et que les escargots viennent compléter les menus des fêtes. "Si on développe un peu plus le marché de la restauration, il y une possibilité d'augmenter la production toute l'année. Autre point, il y a d'autres temps forts festifs comme Pâques ou d'autres occasions où l'escargot peut aussi s'inviter sur la table" explique le chef d'entreprise.Il y a aussi un autre point qu'aimerait développer Loïc Quenardel, c'est de trouver de nouvelles recettes, toujours dans le haut de gamme, des recettes nouvelles à inventer et à distribuer.