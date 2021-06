La nouvelle éco : l'entreprise Bouts de branches à Poilly sur Tholon voit ses commandes s'envoler

L'entreprise Bouts de branches à Poilly sur Tholon construit depuis 2016 des terrasses en bois, des cabanes, des tours de piscines. Elle a subi la crise sanitaire de plein fouet mais remonte brillamment la pente. Thomas Cers est le fondateur.

La crise sanitaire a impacté votre activité mais depuis quelques semaines votre activité repart fort ?

Oui, les gens se réapproprient leur jardin. Ils veulent mieux vivre chez eux. Nous travaillons avec les gens de l'Yonne mais aussi avec le Loiret, nous allons en Seine et Marne et même jusqu'à Blois. Et depuis le début de l'année les commandes affluent.

Du coup cela veut dire que vous avez du embaucher du personnel ?

Oui il y a deux mois j'ai repris une personne qui vient m'aider.

Avez-vous aussi été impacté par la hausse des prix des matières premières comme le bois ?

Comme tout artisan on a eu du mal à retrouver des matériaux et les prix sont plus hauts. Certains matériaux sont en rupture de stock. On attend encore par exemple des lames de bois pour faire des terrasses. C'est ma principale activité avec les cabanes perchées . Ces dernières connaissent un beau succès car nous sommes très peu de constructeurs en France.

Avec le confinement, le télétravail, vous avez eu l'idée de construire un bureau de jardin, expliquez nous le concept ?

L'idée est venue en fait de clients confinés chez eux qui en avaient marre d'être obligés de travailler en intérieur. ils m'ont donc demandé de concevoir un endroit , dans leur jardin, d'où ils pouvaient télétravailler.