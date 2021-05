La Nouvelle Eco : l'entreprise bretonne "La Touche Française" revisite le pull marin

Faire des vêtements durables, avec des matériaux de qualité. C'est le credo d'Hervé Delattre, fondateur et gérant de "La Touche Française". Il a déjà une idée précise de son projet quand il pousse les portes il y a quelques années d'un atelier de confection, Roc'han Maille, à Rohan dans le Morbihan. Il revenait d'une session de surf dans le sud Bretagne. Et il raconte : "Je passe devant l'atelier. Ni une ni deux, je m'arrête sur le parking, frein à main, je pousse la porte de l'entreprise, je suis en tongs et en t-shirt et j'explique mon projet au chef d'atelier, au début un peu perplexe !". Mais l'idée poursuit son chemin. "Le pull marin, c'est un peu le classique de notre vestiaire", explique Hervé Delattre. "J'avais simplement envie d'y ajouter des couleurs rarement ou jamais utilisées, avec une coupe plus moderne, pour séduire notamment une nouvelle génération qui aime les vêtements colorés et qui peut porter ces vêtements, pulls, gilets ou robes, aussi bien au bord de la mer, qu'en ville ou à la montagne. Mais, nous avons aussi un modèle que l'on pourrait présenter comme "classique" et indémodable, le modèle Amiral, qui est bleu marine".

Fabrication française exigée

La laine vient d'Italie et d'Autriche. C'est la seule exception à la règle. Tout le reste est 100 % français. Les boutons viennent de la Somme. Les étiquettes, des Hauts de France. Les boites, des Côtes d'Armor. Et surtout, les vêtements sont fabriqués dans le Morbihan : c'est l'histoire racontée un peu plus haut. L'atelier Roc'han Maille emploie 26 personnes. Une entreprise qui est née en 1920. "Il était important d'avoir une très bonne qualité de fabrication et un ancrage local", précise Hervé Delattre.

Les étiquettes viennent des Hauts de France, les boutons, de la Somme, les emballages, des Côtes d'Armor - La Touche Française

"La Touche Française" vient de lancer une campagne de précommande de vêtements à prix attractifs sur la plateforme Ulule. Elle s'achève à la fin mai. "On relance une production", explique Hervé Delattre, "On a besoin de cette levée de fonds pour pouvoir continuer et surtout développer cette aventure". "La Touche Française" souhaite notamment créer une gamme enfants.