La Nouvelle éco : l'entreprise bretonne Niji redevient fournisseur digital de La Route du Rhum

Hugues Meili est un homme heureux. Son entreprise, Niji, redevient partenaire de la Route du Rhum. Niji fournira à l'édition 2022 le site internet, ainsi que l'application mobile de la course. Par le passé, Niji l'avait déjà fait, en 2010 et en 2018.

Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire.

"La fidélité paie, je suis très heureux, nous sommes très contents de remettre le couvert", commence Hugues Meili. "Il y aura une organisation différente du village, plus grand que d'habitude, et nous serons présents à plusieurs endroits sur ce village", continue-t-il.

Un premier site lancé en avril

"Pour ce qui est du site internet et de l'application mobile, nous allons fournir beaucoup plus de contenus, pour vivre encore plus l'avant, le pendant, et l'après. Un premier site va être lancé en avril 2022, un dispositif d'avant-course. Cela permettra aux internautes de s'immerger dans l'événement, de prendre connaissance des marins qui y sont inscrits, des sponsors qui y participent", ajoute le chef d'entreprise.

"Au fur et à mesure de l'approche du jour J, on basculera dans le suivi en temps réel de la course, avec bien entendu la cartographie", explique Hugues Meili.

"Edition après édition, il y a de plus en plus d'utilisateurs de l'appli sur smartphone, nous étions à presque 300 000 téléchargements en 2018, on s'attend à faire plus cette année", explique le dirigeant de Niji.