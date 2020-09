La nouvelle éco : l'entreprise Catalent en ZI Nord de Limoges a le vent en poupe

"Une rentrée économique excitante"

Le site de Limoges a été choisi parmi 14 sites en Europe pour recevoir un chèque de 27 millions d'euros. Un investissement majeur qui a été consentit par l'entreprise américaine Catalent Biologics, la maison mère du groupe. Grâce à cet investissement, Catalent Limoges va pouvoir recruter 80 personnes d'ici 2025, ce qui ravit son PDG, Florent Mourieras :"La rentrée économique est excitante dans la mesure où nous avons a préparer un projet de 27 millions d'euros pour développer notre site! Cela vient en contraste avec ce que l'on peut voir et entendre dans le contexte économique d'aujourd'hui. C'est une grande chance pour nous".

Une plateforme internationale pour le développement et la recherche

Le dynamisme du site implanté en Zone Industrielle Nord de Limoges a joué dans la balance selon le jeune PDG :"lorsque l'on arrive a démontrer, et même à des américains que l'on est motivé et engagé alors cela peut faire la différence dans le choix de l’entreprise pour faire un investissent majeur. Egalement nous avons ici, sur le site de Limoges, de l'espace pour implanter une nouvelle ligne de production. Du coup, _nous allons pouvoir nous positionner comme une sorte de hub international pour le développement et la recherche de molécules qui vont traiter les maladies d'aujourd'hui et du futur_", confie Florent Mourieras.

Entre 80 et 100 emplois seront créés d'ici 2025 sur le site de Limoges, avec des recrutements de niveau doctorat, ingénieur et technicien bac +2.

