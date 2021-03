La nouvelle éco : l'entreprise corrézienne UVGERMI se prépare à l'après-Covid

Il y a un an, le 12 mars 2020, le président de la République annonçait le confinement qui allait se produire en France. Pour UVGERMI, une société corrézienne située à Saint-Viance, l'activité s'est fortement accrue. Un an après, son patron André Bordas se confie sur ses projets "d'après-Covid".

"Avec les décisions que je viens d'annoncer, cette inquiétude économique va évidemment s'accroître"Les mots d'Emmanuel Macron étaient graves ce 12 mars 2020, lors de l'annonce de mesures drastiques pour lutter face à la Covid-19. Une pandémie qui a profité, bon gré mal gré, à l'entreprise corrézienne UVGERMI, fondée il y a près de 20 ans par André Bordas.

A Saint-Viance, un an après ces mots, on ne fanfaronne pas. Si on concède qu'économiquement parlant, cette épidémie a permis d'écouler de nombreux purificateurs d'air - "dont la qualité destructrice de virus est reconnue par les plus grands laboratoires" souligne son directeur -, ce fut plus "une chance." "Il y a dix ans" raconte André Bordas, "nous avions fabriqué très peu d'appareils lors de l'épidémie de H1N1. Mais, _nous avons travaillé notre technologie, bien avant l'apparition de ce virus._" Ce qui a propulsé en avant l'entreprise située près de Brive.

Les deux prochaines années teintées d'incertitude

Néanmoins, cette partie de son activité ne doit pas masquer toute un pan d'UVGERMI qui souffre de la crise sanitaire, ce que rappelle André Bordas. "Nous travaillons aussi dans le domaine de _la piscine en équipant 1 500 bassins_, en travaillant pour l'eau potable, les eaux usées et les industries agroalimentaires. Beaucoup de ces activités n'investissent pas" souligne le dirigeant corrézien passionné de rugby.

"Il va y avoir moins d'investissement, donc il va falloir être prudent sur les deux prochains exercices"

Néanmoins, l'entreprise corrézienne se gratte la tête pour investir de nouveaux marchés. "On a mis au point un appareil qui permet de retraiter les eaux dans toutes les serres, en faisant de l'économie circulaire. Nous sommes les seuls en Europe à développer cette technologie" précise André Bordas. Des matériels sont vendus en Angleterre, en Allemagne, mais aussi aux Emirats-Arabes-Unis. "On prépare l'après-Covid". André Bordas se dit serein, prêt à transformer l'essai d'après-crise.