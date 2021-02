La nouvelle éco : l'entreprise creusoise ProSapiens reçoit 50.000 euros de la Région

La Région Nouvelle-Aquitaine avait lancé un appel à projets pour débusquer des entreprises innovantes dans le numérique. Et une jeune entreprise creusoise s'est distinguée : ProSapiens, lauréate de l'appel à projets, va recevoir 50.000 euros pour développer son activité. Située à Montaigut-Le-Blanc, la start-up est spécialisée dans l'accompagnement digital à la formation professionnelle : elle se charge de structurer les parcours de formation au profit d'entreprises qui accueillent notamment des apprentis... et accompagne ces derniers et leurs formateurs grâce à une application numérique.

Les 50.000 euros de la Région vont permettre à ProSapiens d'améliorer ses outils numériques

ProSapiens est sollicitée par des entreprises qui accueillent des alternants, ou encore par des organismes de formation, pour accompagner les salariés ou apprentis dans leurs débuts dans un métier. "Pour être sûr que la formation est la plus efficace possible, nous intervenons, avec nos outils, pour structurer la part de formation en entreprise : on s'adapte aux apprentis, qu'ils soient charpentiers, cuisiniers, ou aux formations BTS, ou encore aux diplômes d'ingénieurs" explique le patron Frédéric Aubreton.

ProSapiens reste aux côtés des formateurs et des salariés en formation avec une application numérique "qui permet de suivre, d'accompagner au mieux" poursuit Frédéric Aubreton. "Et c'est aussi un outil pédagogique très puissant (...) notre application fait appel à la vidéo, à des techniques. Le fait de proposer des scénarios pédagogiques, c'est une manière de mieux apprendre." Avec les 50.000 euros de la Région, ProSapiens veut développer ses outils existants, en leur apportant de nouvelles fonctionnalités réclamées par les clients. Frédéric Aubreton regarde aussi vers les marchés suisse et allemand. Et n'exclut pas de recruter. Une chose est sûre : l'entreprise gardera son ancrage en Creuse, très appréciée de Frédéric Aubreton.