La nouvelle éco : l'entreprise Cruard Charpente participe au chantier de rénovation de Notre-Dame de Paris

C'est un chantier colossal que celui de la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris, fortement endommagée par un violent incendie en avril 2019.

Après la Scierie des Géants à Craon, une autre entreprise mayennaise participe à ce chantier hors-norme. Il s'agit de Cruard Charpente. Avec trois autres sociétés en France (Le Bras Frères, Asselin et Métiers du bois), l'entreprise de Simplé dans le sud Mayenne a remporté l'appel d'offres lancé par l'établissement public chargé de la restauration de la cathédrale pour la réalisation des charpentes en chêne de la flèche et des transepts.

Une fierté pour l'entreprise mayennaise. "Oui, c'est le chantier emblématique du moment" se réjouit le directeur général de Cruard Charpente, Aurélien Lefèvre. "Avoir la chance de pouvoir reconstruire cette flèche si particulière, c'est une chance pour un charpentier. C'est un dossier très complexe, très technique. Pouvoir le refaire, c'est quelque chose qui va faire grandir l'entreprise."

Cruard Charpente est notamment spécialisée dans la restauration des monuments historiques. A son actif, la rénovation des châteaux de Chenonceaux, d'Azay-le-Rideau, de Sainte-Suzanne ou actuellement, le musée du Louvre et le château de Villers-Cotterêts.

Un atelier géant dans l'est de la France

Le chantier va mobiliser une vingtaine de compagnons de Cruard Charpente. Un travail de huit mois en atelier puis il y aura six mois de chantier sur place. Et cela a déjà débuté explique Aurélien Lefèvre : "on est en train de faire le travail de réception des bois. On vérifie que ce qui a été scié correspond à la commande qui a été passée. On vérifie la qualité de tous les bois dont on aura besoin pour pouvoir tailler la charpente. On commencera ensuite une phase de prototype. On réalise des prototypes d'assemblage pour valider les détails de conception avec les architectes en chef. Les épures et le taillage commenceront début 2023."

Le groupement de quatre entreprises a pris possession d'un gigantesque atelier commun dans l'est de la France afin de pouvoir réaliser cette construction : "on va y tailler l'ensemble de la charpente. C'est un ouvrage qui est obligé d'être réalisé au même endroit. On ne peut pas séparer la flèche en quatre morceaux et façonner ses quatre morceaux aux quatre coins de la France."