La nouvelle éco : l'entreprise de conciergerie locative, Guest Adom, se lance à Laval et dans l'agglomération

Comment faire pour gérer la location de son appartement ou de sa maison pour quelques nuits lorsqu'on n'est pas sur place ? Guest Adom, un réseau de conciergerie locative, a la solution et propose ses services à Laval et dans l'agglomération depuis trois mois. Théo Deniau, 23 ans, est le fondateur de l'antenne lavalloise de cette entreprise qui existe déjà dans six villes comme à Paris, à Saint Malo ou encore La Baule.

Gestion de la location de A à Z

Guest Adom propose aux propriétaires d'appartements ou de maisons de gérer la location de leur logement de A à Z. L'entreprise s'occupe par exemple de la mise en location du logement sur 27 plateformes, comme Airbnb, Abritel ou Booking.com. "On fait un shooting photos du logement pour le publier sur les sites", souligne Théo Deniau, le fondateur de la branche lavalloise de ce réseau de conciergerie locative. Objectif : créer un livret d'accueil pour les voyageurs.

Guest Adom gère ensuite la location du bien. "On va vraiment gérer la partie opérationnelle, c'est-à-dire qu'on va intervenir pour faire les prestations de ménage entre chaque location. Pendant ses prestations de ménage, on va équiper les lits de linge hôtelier et linge de lit et de bain. On va accueillir les voyageurs en personne, physiquement, pour leur présenter le logement, les règles, le quartier, les activités touristiques, etc. Et ensuite, on va récupérer les clés à la fin du séjour", décrit Théo Deniau. L'entreprise de conciergerie locative s'occupe également d'une caution avec un état des lieux.

Forcément, ça aurait été mieux sans (le Covid-19) mais on est très optimiste pour ce qui va arriver.

Théo Deniau, fondateur de Guest Adom à Laval

Avec le contexte de crise sanitaire, Guest Adom démarre progressivement son activité, avec en ligne de mire le Tour de France qui passe à Laval ou encore la période estivale. L'entreprise cherche d'ailleurs à renforcer ses équipes et recrute trois personnes pour du ménage et de l'accueil. "Aujourd'hui, on se fait un maximum de contacts et on prend des logements en gestion pour justement répondre à la demande. Même si le Covid est là, il y a des séjours d'affaires : les besoins des professionnels sont toujours présents. Donc, on loue toujours des logements à des collaborateurs qui viennent en formation ou en visite sur Laval", précise Théo Deniau. D'ici, cet été, le jeune entrepreneur de 23 ans espère avoir un portefeuille d'une trentaine de clients. Pour l'instant, Guest Adom a convaincu cinq propriétaires de faire appel à ses services. Pour fonctionner, l'entreprise prend une commission de 25% sur le prix de la nuit.