La nouvelle éco : L'entreprise de Gigean Osyla lance une plateforme d'équipements d'occasion pour la maison

Depuis 2015, l'entreprise Osyla, basée à Gigean, dans l'agglomération de Sète (Hérault), est spécialisée dans la vente d'équipements pour aménager la maison. Elle propose par exemple des stores, des pergolas, des parasols ou des portails, réalisés sur mesure. Au mois de décembre, elle a lancé une nouvelle plateforme qui ne propose que des équipements de seconde main. Cette activité supplémentaire est plutôt bien tombée, en pleine crise sanitaire.

Plus qu'une simple plateforme de revente

Cette nouvelle plateforme n'offre pas un simple service de revente. "Souvent, quand on achète un store banne par exemple, la toile est abîmée, expliquée Vince Souchko, gérant d'Osyla. Sur notre plateforme, les clients vont pouvoir commander une nouvelle toile sur mesure. C'est un service supplémentaire que nous offrons."

C'est ensuite aux clients de procéder aux réparations. "Mais on va les aider, précise le fondateur de l'entreprise. On a des tutoriels en vidéos, un peu partout sur notre site. On a aussi une chaîne Youtube. On y explique par exemple comment changer une toile ou comment motoriser un store."

Ce service est destiné aux particuliers et aux professionnels. "En discutant avec nos clients, on a compris qu'ils leur restaient souvent du matériel, raconte Vincent Souchko. Quand on change un store, c'est souvent tout l'appareil qu'on change, par exemple parce que le fabricant n'existe plus. Et nous, on a plein de pièces détachées." Pour les professionnels, le service est payant car c'est Osyla qui s'occupe de tout : c'est elle qui fait l'annonce. "Eux aussi ont souvent du matériel, explique Vincent Souchko. Par exemple, lorsqu'il y a des erreurs de commande, sur le coloris ou les dimensions, ils se retrouvent avec des équipements neufs qui finissent souvent à la poubelle."

Une aubaine face à la crise sanitaire

Cette nouvelle activité permet à l'entreprise de Gigean de renflouer ses stocks. L'opportunité est la bienvenue : avec la crise sanitaire, ils sont vides. "On manque de matières premières car de nombreux fabricants ont arrêté de produire l'année dernière, à cause du Covid-19, analyse Vincent Souchko. Depuis le mois d'avril, c'est compliqué."

Osyla a également appris de la crise. "Avant la crise sanitaire, on travaillait beaucoup avec des fournisseurs européens, explique Vincent Souchko. Aujourd'hui, on se tourne vers des entreprises françaises. C'était notre tendance, mais ça s'est accéléré." Pour une question écologique, Osyla essaye d'envoyer aux clients les équipements réalisés le plus proche possible de leur domicile.

