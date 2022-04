La nouvelle éco : l'entreprise de mobilier en carton Breen se réjouit du retour des grands événements

"À partir du moment où les restrictions ont été levées, on a vraiment explosé au niveau des demandes" se réjouit Hugo Duval, le fondateur et directeur de l'entreprise sarthoise Breen. Depuis 2015, ils commercialisent des mobiliers en carton recyclés et recyclables, notamment pour de grands événements sportifs et culturels en France.

Et son entreprise a particulièrement souffert de la crise sanitaire ces deux dernières années. " On a vécu un gros coup de frein sur l'activité événementielle. Pour le quantifier, c'est assez simple. En une semaine, on a vu notre carnet de commandes réduit à zéro sur la première vague de colis. C'était assez compliqué", explique ce chef d'entreprise.

De nombreux événements prévus dans les prochains mois

Mais depuis la levée des restrictions sanitaires, et l'arrivée des grands événement estivaux, la société Breen a retrouvé un regain d'activité : " C'est vraiment le jour et la nuit, sourit Hugo Duval. On ressort de cette période de stress et on a beaucoup, beaucoup d'événements prévus dans les mois qui arrivent. Et puis, on sent bien dans le milieu de l'événementiel que ce soit chez les visiteurs, les organisateurs ou les exposants, une volonté de retrouver enfin le contact direct, le contact humain, de sortir des visios et des événements digitaux pour retrouver ce qu'on aime, se rencontrer, partager un moment."

Une inquiétude : que l'épidémie reparte à la hausse

Mais il reste tout de même une inquiétude pour ce chef d'entreprise : que l'épidémie reparte à la hausse. "On sent encore un doute planer, notamment à cause des deux ou trois dernières semaines, puisque les cas de Covid sont remontés (...)On sait qu'on sera les premiers touchés. Par expérience, on a bien vu ce qui se passait sur les différentes vagues et différents confinements. Les premiers à en subir étaient les secteurs liés à l'événementiel, les traiteurs, les restaurateurs... Donc oui, on a cette crainte." Mais pas de panique tout de même pour Hugo Duval. Le nombre de commandes passées ces dernières semaines pour des événements à venir dans les prochains mois lui donnent confiance dans l'avenir.