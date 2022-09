La nouvelle éco - l'entreprise dijonnaise de services numériques Atol CD continue sa croissance exponentielle

Atol CD est une entreprise qui ne connait pas la crise. Bien au contraire. Avec un chiffre d'affaires en hausse de 20% et aujourd'hui 200 collaborateurs, ce spécialiste des services numériques enregistre une croissance presque insolente, tout en privilégiant l'esprit d'équipe et l'entraide. Elle préfère ainsi multiplier le nombre d'agences à taille humaine. Après l'ouverture d'un bureau à Besançon en juin dernier, une deuxième agence va entrer en service à Dijon. Entretien avec Jean-Philippe Porcherot, le président d'Atol CD.

Jean-Philippe Porcherot, Président d'Atol CD

Atol CD, c'est une entreprise de services numériques, ça veut dire quoi exactement ?

On développe des applications web, mobiles, des plates formes d'objets connectés, donc des applications telles que vous pouvez les utiliser au quotidien à titre personnel ou à titre professionnel. On va travailler, par exemple pour la Ville de Paris sur toute la gestion du réseau d'égouts, avec de la cartographie et autres, donc on développe tout le système métiers. On va travailler, par exemple pour les chambres d'agriculture, sur une application à destination des agriculteurs pour gérer toute leur exploitation, leur gestion parcellaire, l'enregistrement de leurs pratiques. C'est utilisé par 40.000 agriculteurs. On va travailler aussi pour des ministères, par exemple sur des solutions d'aide à la décision ou encore pour des métropoles comme Bordeaux Métropole par exemple, sur des solutions de dématérialisation des documents . On a une clientèle assez diversifiée.

C'est un marché très concurrentiel ?

Oui, il y a de la pression concurrentielle, mais c'est un marché qui reste assez dynamique.

Vous avez une croissance plus qu'exponentielle, ça se voit notamment au niveau des effectifs. Vous venez d'atteindre le cap de 200 collaborateurs ?

On a passé le cap des 200 collaborateurs avec une croissance assez rapide puisqu'on avait atteint la barre des 100 salariés en 2018. On double de taille pratiquement tous les cinq ans.

Et vous recrutez beaucoup de jeunes en alternance ?

Oui, on a quatorze alternants actuellement. On a concrétisé ça avec un partenariat "université - entreprise". On travaille beaucoup avec les Irem (Instituts de recherche sur l'enseignement des mathématiques), aussi avec l'ensemble des écoles à Dijon et on s'investit beaucoup dans l'alternance.

Vous enregistrez la même croissance au niveau du chiffre d'affaires ?

C'est complètement corrélé à nos effectifs. Aujourd'hui, on vend essentiellement de la prestation intellectuelle. On a un budget à 15 millions de chiffre d'affaires, en croissance de 20 % par rapport à l'année dernière. On était historiquement installé à Gevrey, on n'avait plus de place. On aurait pu faire le choix de laisser nos locaux pour en prendre de plus grands mais on préfère avoir des sites à taille humaine. Donc là, on n'avait plus place à Gevrey-Chambertin, on n'a plus de place à Dijon, on a ouvert Besançon au mois de juin et on va ouvrir une nouvelle agence à Dijon. L'idée, c'est de dire voilà, 50 personnes, c'est bien, on a atteint un seuil. On va plutôt ouvrir une nouvelle agence qui, à terme, accueillera elle aussi 50 personnes. Après, ça oblige une certaine logistique, c'est à dire que nos services support, moi même, notre service RH, les commerciaux et le service communication, on se déplacent sur chaque site. L'avantage, c'est que tout le monde se connaît dans chaque agence. Après, on organise des événements au sein de l'entreprise pour que tout le monde se connaissent à l'échelle de l'entreprise, on se retrouve tous ensemble et on essaye de le faire plusieurs fois dans l'année. Mais au quotidien, cette taille là c'est l'idéal pour l'ambiance au sein du groupe et de l'équipe.

Le sport, l'une des clés de la réussite d'Atol CD ?

La tête et les jambes. Ce samedi 10 septembre, vous croiserez des membres de l'équipe d'Atol CD sur la course du Bien Public à Dijon. La pratique du sport est en effet soutenue par la direction de l'entreprise qui met tout en œuvre pour la faciliter.

"On a inscrit une équipe à la course, mais quand des collaborateurs courent à titre individuel dans d'autres courses, on prend en charge les inscriptions. A Gevrey-Chambertin, les salariés ont aussi accès à une salle de sport. On essaye de favoriser la pratique du sport en entreprise parce que derrière, ce sont des métiers assez exigeants. On a des collaborateurs qui sont très, très impliqués avec des projets qui ont des enjeux forts pour nos clients. Ils vont développer une application qui peut être utilisée par des milliers de personnes. Donc, il y a une part de créativité. Mais ça nécessite quand même un engagement fort parce qu'il faut comprendre les enjeux métier de nos clients et il faut les traduire dans des applications en termes d'"expérience utilisateur" adaptées en fonction de chaque public. C'est un métier qui est assez exigeant. C'est pour ça que la solidarité, l'entraide et cette notion d'équipe est très importante chez nous." explique le président d'Atol CD