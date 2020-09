La nouvelle éco : l'entreprise Ecomiam à Quimper veut entrer en bourse

Ecomiam a été créée à Quimper il y a 10 ans. L'entreprise se retrouve désormais dans le top 3 des distributeurs de produits surgelés en France. "Cela grâce à un positionnement singulier, avec une offre qui a rencontré un fort accueil, c'est-à-dire des produits frais, faciles à cuisiner et très peu transformés. C'est aussi grâce au fait de rémunérer correctement les productions de filières agricoles pour permettre au consommateur de participer utilement à son éco-système", indique Daniel Sauvaget, le PDG d'Ecomiam.

Passer en bourse va nous permettre de gagner en notoriété spontanée

Avec 26 magasins répartis dans le Grand Ouest, l'entreprise quimpéroise veut s'implanter dans le reste de la France. Un magasin a d'ailleurs ouvert près de Dax (Landes) en juillet. Ecomiam va d'ailleurs bientôt entrer en bourse. Daniel Sauvaget ne pensait pas que ce serait possible pour une entreprise de cette taille avec un chiffre d'affaires de 22 millions d'euros. "Cela va nous permettre de gagner en notoriété spontanée, puisqu'on devient une entreprise cotée, et ça permet de faciliter le recrutement des futurs affiliés (l'enseigne se développe en partenariat avec des personnes qui signent des contrats d'affiliation pour créer des magasins, ndlr). C'est aussi une façon de poursuivre notre démarche de transparence, à l'égard du consommateur comme du producteur, d'afficher ce que nous faisons en magasin. Tous les consommateurs peuvent avoir accès au prix d'achat des produits, notre marge et la TVA payée." Entrer en bourse permet aussi à l'entreprise d'être indépendante et de gagner en consistance financière pour sécuriser son développement.

Des conséquences positives de la crise sanitaire

La crise sanitaire de ces derniers mois a eu des conséquences positives sur l'entreprise. "Nous avons eu un surcroît d'activité très important pendant les 3 mois qui ont été perturbés par la Covid. Les gens étaient chez eux, ils avaient donc beaucoup plus le loisir de cuisiner et le souci de ne pas trop sortir fréquemment de chez eux, donc ils stockaient les aliments à cuisiner. Le surgelé est parfait pour ça", explique Daniel Sauvaget.

Ecomiam en a profité pour refaire entièrement son site web et parfaire son application mobile. Une façon pour le PDG d'être encore plus proche de ses clients. "Nous avons voulu gagner en convivialité avec par exemple des astuces et idées de recettes pour cuisiner nos produits", dit-il.

Retrouvez "la nouvelle éco" tous les matins à 7h15 sur France bleu Breizh izel.