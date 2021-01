La Nouvelle éco : l'entreprise Eurotab de Saint-Just-Saint-Rambert ne connait pas la crise

L'entreprise Eurotab de Saint-Just-Saint-Rambert, qui fabrique des pastilles de javel et de lessive pour le lave-vaisselle croule sous les commandes et connait une situation enviable en période de crise sanitaire.

En pleine crise sanitaire qui précède probablement une crise économique massive, l'entreprise Eurotab installée à Saint-Just-Saint-Rambert connait une période d'activité très forte.

Eurotab produit des pastilles de javel, et des tablettes pour les lave-vaisselle. Cette bonne forme n'est pas nouvelle, mais la crise sanitaire a eu des conséquences étonnamment bénéfiques sur l'activité du groupe, notamment à cause des différents confinements et de la fermeture des restaurants.

Une bonne forme qui date d'avant la crise

"Les gens mangent plus souvent à la maison, donc forcément, cela fait plus de vaisselle ensuite, c'est pourquoi nos ventes de tablettes marchent bien", sourit Régis Desroches, le dirigeant d'Eurotab. "Cela a apporté du volume, mais ça n'explique pas tout", continue-t-il.

"Nous étions déjà en croissance avant la crise du coronavirus, notamment grâce à la tendance plus écologique des consommateurs. Nous avons une croissance de l'ordre de 15% ces dernières années", continue M. Desroches.

"Nos produits sont des tablettes de poudre compressée, cela permet d'avoir un produit sans dépenser beaucoup de CO2, et évidemment sans plastique. Nous supprimons ainsi le plastique inutile et nous luttons contre les volumes gigantesques à transporter, comme par exemple les bidons de produits vaisselle ou de javel", détaille le dirigeant d'Eurotab.

Des recrutements à venir

Grâce à sa bonne santé économique et financière, Eurotab prévoit même d'embaucher dans les mois à venir. "Nous avons fait des embauches en recherche et développement, puisque les nouveaux produits que nous proposons pour laver le linge nécessite de l'innovation" explique M. Desroches.

"L'an dernier nous avons embauché 23 personnes en CDI à Saint-Just-Saint-Rambert. En janvier 2021, nous avons recruté un ingénieur, et nous avons pris 8 personnes en alternance, il faut s'attendre à une vingtaine d'embauches chez nous cette année", sourit Régis Desroches.