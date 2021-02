La nouvelle éco : l'entreprise Fléchoise Néomouv part à la conquête des marchés américain et canadien

L'année 2021 commence bien pour l'entreprise Fléchoise, Néomouv, spécialisée dans le vélo électrique. Elle s'ouvre aux marchés américain et canadien et travaille activement pour livrer un millier de vélos outre-Atlantique.

Ça roule fort pour le marché du vélo électrique

Tout est parti d'une rencontre dans un salon de la mobilité électrique à Montréal, en 2018. "On a rencontré Allan Kruger, qui s'est passionné pour le vélo électrique, il nous a d'abord commandé 80 vélos et là il est revenu vers nous" raconte Philippe Vaxelaire, le patron de Néomouv. Leur récent partenaire canadien a ainsi repassé commande, cette fois pour 1.000 vélos.

Une partie de cette première commande a été livrée fin janvier de l'autre côté de l'océan Atlantique. "Notre partenaire canadien demandait même plus que 1.000 vélos mais la demande est trop forte par rapport à l'offre actuelle !" indique le PDG de Néomouv. La demande est si conséquente que les composants nécessaires à la fabrication des vélos électriques sont en rupture de stock. "La crise du Covid-19 fait qu'il y a une demande très importante en France et dans le monde entier". Néomouv va répondre au mieux aux différentes sollicitations et se prépare d'ores et déjà à 2022 !