La nouvelle éco : l'entreprise Florette offre ses légumes invendus à des associations d'entraide

Par les temps qui courent, il serait malvenu de gâcher de la nourriture... Ces dernières semaines, l'entreprise Florette Food Service, qui emploie plus de 500 salariés à Torreilles, s'est pourtant retrouvée avec 30 tonnes de fruits et légumes frais sur les bras. En cause, notamment, la fermeture des restaurants McDonalds dans toute la France : Florette fournit au géant américain l'ensemble des fruits et légumes (tomates, salade, concombres, oignons...) pour la confection des burgers et des menus.

Cette situation était difficile à anticiper. "Il est impossible pour nous de stopper brusquement la production sur un site de 10.000 mètres carrés, avec 20 lignes de production. Les salades qui ont été plantées continuent de pousser", explique Christophe Martineau, directeur "grands comptes" de l'entreprise.

Pour ne pas avoir à envoyer sa production à la poubelle, Florette vient de nouer un partenariat avec la start-up Phenix, spécialisée dans la gestion des invendus. Les 30 tonnes de fruits et légumes ont ainsi pu être distribués à des associations d'entraide, telles que Coeurs résistants, Aubépine, l'Epicerie de l'Espérance et Au panier garni.