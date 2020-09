"La nouvelle éco" : l'entreprise Gondet, au Mans, reprise par l'un de ses salariés

On y vient de loin ! La société Gondet, spécialisée dans la vente et surtout la réparation des appareils électro-ménagers au Mans tourne une page de son histoire. L'entreprise change de patron. L'un des douze salariés prend les commandes après le départ en retraite de Patrice Gondet.

C'est une institution au Mans : l'entreprise de vente et de réparation d'électro-ménager Gondet, avenue de la Libération change de patron. La transition se fait en douceur. Patrice Gondet part à la retraite au mois de décembre 2020 après plus de quarante ans dans la société dont douze comme directeur. Il confie les rennes de sa société à l'un de ses salariés, Yoan Saintot, "responsable atelier et dépannage à domicile" depuis quinze ans. Patrice Gondet avait reçu des offres de rachat extérieures. Mais il a retenu la piste interne. "Je voulais privilégier la reprise par quelqu'un qui connaît le fonctionnement de l'entreprise, l'humain. C'était mon désir le plus sincère", explique-t-il.

Des clients deux fois plus nombreux

L'entreprise Gondet, fondée en 1977 affiche une très bonne santé. "Le développement du recyclage explique que nous sommes à nouveau dans la course", analyse Patrice Gondet. Le patron a noté "un effet Covid" mais surtout une "prise de conscience depuis plusieurs années". L'entrepreneur relève que le nombre de ses clients a "doublé ces dix dernières années pour atteindre une cinquantaine de réparations par jour". Patrice Gondet note aussi que cette clientèle est plus jeune : "davantage de trentenaires". Mais elle continue à venir de loin : "l'Eure-et-Loir, la Mayenne et parfois la région parisienne", explique le futur retraité.

