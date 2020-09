La nouvelle éco : l'entreprise Gys sort renforcée de la crise

Gys est un groupe mayennais, basé à Saint-Berthevin. On y fabrique du matériel de soudage pour assembler des métaux, des chargeurs de batterie et du matériel pour réparer les voitures. L'entreprise compte 750 salariés et va créer une trentaine de postes en Mayenne.