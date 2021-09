La Nouvelle Éco : l'entreprise Hermès table sur 260 emplois à Saint-Vincent-de-Paul

Mieux vaut tard que jamais : neuf mois après son installation, le directeur général d'Hermès débarque en Gironde ce vendredi pour officiellement inaugurer leur maroquinerie. L'entreprise est un mastodonte dans le secteur du luxe avec 5,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2019 (la maroquinerie représente la moitié) et 14 000 employés dans le monde. Pour l'instant, 150 salariés ont été recrutés sur les 260 espérés à terme sur ce site de près de 6 000 m². "La Maroquinerie de Guyenne" va concevoir des sacs Kelly qui coûtent 7 000 euros.

Ces embauches devraient doper le territoire d'abord en termes d'image. Pour l'instant, il n'y a pas de boom démographique particulier. Seuls trois des 150 employés se sont installés dans la commune mais le maire sent qu'il a le vent dans le dos et il compte bien installer un premier restaurant dans le bourg ainsi qu'un cabinet médical dans les deux ans à venir. Depuis le début de l'année, les promoteurs immobiliers ont flairé la bonne affaire et s'intéressent de plus en plus à cette commune. Le maire compte bien rénover les habitations du bourg, mais il est bloqué pour faire du neuf. Sa commune est en zone inondable (PPRI) et les permis sont de plus en plus compliqués à obtenir.