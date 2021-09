La Nouvelle éco : l'entreprise iséroise Antésite se lance dans la production de réglisse française

Vous lancez donc une production de réglisse locale, bon c'est dans la Drôme, mais c'est tout près de l'Isère . Pourquoi c'est important pour Antésite ?

Depuis qu'on a repris il y a un peu plus de 18 mois, on essaye de faire un maximum de local ou de choix français, que ce soit pour nos machines ou pour sourcer nos plantes. Donc, on a déjà rapatrié une partie sur la menthe, le thym par exemple. Et puis, là, notre gros produit, c'est forcément la réglisse et donc on va faire des tests pour replanter en France.

Quelles sont les obstacles qu'il peut y avoir à cette production ?

C'est forcément le sol, les conditions climatiques. Mais historiquement, la réglisse poussait en France sur le bassin méditerranéen. On va dire qu'avec un petit peu de réchauffement climatique, on peut remonter la zone et donc la Drôme est une bonne cible. La bonne nouvelle, c'est que les plants ont l'air de se plaire. On va commencer à dupliquer pour pouvoir mettre en champs du coup. Il va falloir un an et demi, deux ans avant d'avoir les premiers résultats. Après seulement, on pourra se mettre dans une configuration de production bien plus importante.

Vous préparez aussi un un gros déménagement vers des locaux plus grands à Centr'Alp, à Moirans. Là aussi, il y a un enjeu au niveau de l'écologie ?

Clairement ! Notre nouveau bâtiment sera couvert intégralement de panneaux solaires avec de la géothermie, avec la méthanisation de certains déchets ... On produira plus d'énergie qu'on en consomme. Mais il y a encore plein, plein de choses à faire, dont la validation de certains matériels par exemple, parce qu'on essaye de faire en sorte que cette nouvelle usine puisse durer aussi longtemps que celle qu'on a aujourd'hui, sur le côté bâtiment et environnement, mais aussi sur la capacité à produire dont, bien entendu, pas mal d'innovations.

Il y a des ambitions au niveau du chiffre d'affaires de l'entreprise. Avec quelles pistes pour le développer?

Antésite produit des extraits de réglisse pour la pharmacie, pour le monde des pastis, par exemple. Mais on pourrait aller chercher des clients à l'étranger. On peut aller chercher d'autres clients en France, soit pour les bonbons ou d'autres aromaticiens. Et puis après, oui, de manière générale on peut développer la marque en France, ce qu'on a commencé à faire avec notamment le développement des gammes bio maintenant, don va continuer à lancer des belles gammes puisque malgré une météo très défavorable, si on se compare, le marché des sirops, il est moins -9% aujourd'hui et la marque Antésite fait +16.60. On va dire que on est sur la bonne voie. Avec une belle météo on serait plutôt sur des tendances à +35 mais on est très contents de faire une sur-performance par rapport au marché.

Ça nous facilite un peu les négociations qui vont arriver parce que les distributeurs sont plutôt à l'écoute de gens qui font de la performance même si les négociations vont être compliquées cette année avec les hausses des matières premières. On tourne entre +8% sur le verre, +80% sur la framboise ! La réglisse, on est fortement impactés parce que la demande mondiale avait fortement augmenté. La réglisse étant un antiviral, dans certains pays elle avait été utilisée sur la pandémie - nous on n'a pas joué ce côté-là puisqu'il n'y a pas forcément de données fiables là-dessus. Forcément ça crée de la tension sur le marché et puis là on est fortement impactés sur l'aspect transports, tous les conteneurs ont flambé en terme de prix.