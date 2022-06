La Nouvelle éco : l'entreprise JBI va quitter Thénioux pour Vierzon

Depuis sa création en 1981, JBI œuvre principalement pour le secteur de la défense qui représente 70 % de son chiffre d’affaires. Cette entreprise conçoit, réalise, installe et assure la maintenance de machines spéciales à partir d’un cahier des charges et de l’expression d’un besoin.

JBI est aujourd’hui un des leaders français en robotique et en automatisme industriel de pointe. Elle travaille pour des groupes comme Nexter et MBDA et pour la direction générale des armées. “Nous sommes sur un secteur de plus en plus solide”, reconnaît son gérant Daniel Geha. Le conflit en Ukraine a entraîné l’annonce de nouveaux investissements.

L’entreprise compte une deuxième société, EOVA, qui est, elle, spécialisée dans la conception et la fabrication d’armoires basses et moyennes tensions pour le secteur industriel et les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité. Les deux sociétés regroupent quinze salariés.

EOVA a pour ambition de se positionner sur le marché de l’écomobilité en devenant un opérateur de bornes de recharge électrique. Mais à Thénioux où elle se trouve depuis sa création, l’espace manque.

Un bâtiment de 800 m2

L’entreprise va donc quitter Thénioux à la rentrée 2023 pour s’installer sur le parc technologique de Sologne à Vierzon où elle prévoit d’installer une station de recharge. Les travaux de son nouveau bâtiment de 800 m2 doivent démarrer en septembre pour une durée d’un an. “Nous allons aussi gagner en visibilité et nous rapprocher de Ledger qui est un de nos clients”, se réjouit Daniel Geha. L’entreprise prévoit six recrutements d’ici fin 2023.