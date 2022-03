La nouvelle éco : l'entreprise lavalloise Wilo recycle les déchets alimentaires de son restaurant d'entreprise

La nouvelle éco s'intéresse ce lundi à Wilo, dont le siège de production est basé à Laval, spécialisée dans la conception et la fabrication de pompes et de système de pompes, qui a décidé de recycler tous les déchets alimentaires de son restaurant d'entreprise.

L'entreprise Wilo, dont le siège de production est basé à Laval, spécialisée dans la conception et la fabrication de pompes et de système de pompes a décidé de recycler tous ses déchets alimentaires du restaurant d'entreprise depuis le 8 mars dernier. "Le but est d'isoler tout ce qui va être déchets organiques que l'on peut mettre dans des composts et qui répondent à un cahier des charges de façon à pouvoir être compostables", explique Sacha Garnier, animateur sécurité environnement sur le site de Laval.

"Générer du terreau, redistribué ensuite aux agriculteurs de façon à les épandre sur le terrain naturel", ajoute l'animateur. L'entreprise souhaitait agir à la source et "le restaurant restait un des derniers endroits sur lequel il fallait que l'on travaille dans notre démarche de développement durable".

Biodéchets collectés par l'entreprise Les pieds sur terre

On parle de cinq tonnes de biodéchets qui seront collectés, à l'échelle d'un restaurant ça peut paraître beaucoup mais finalement ce n'est pas grand-chose mais il fallait s'y attaquer. Concrètement, "on a mis à disposition des locaux pour un prestataire de restauration, qui nous fait à manger et pour le traitement de nos biodéchets, on a fait le choix de travailler en local", ajoute Sacha Garnier, "avec une jeune entreprise qui s'appelle "Les pieds sur terre" située à Craon". À terme, ces biodéchets seront compostés, iront en phase de maturation et pourront ensuite être revendus et redistribués aux agriculteurs locaux.