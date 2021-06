La nouvelle éco : l'entreprise Legras fabrique des remorques depuis 102 ans à Epernay

Depuis plus de 100 ans, l'entreprise Legras fait vivre l'économie d'Epernay en fabriquant des remorques de camions pour le transport de déchets. Aujourd'hui c'est Jean-Rémy Legras, petit-fils du fondateur, qui dirige l'usine et il aimerait valoriser l'industrie aux yeux des plus jeunes.

Le coeur de métier de l'entreprise Legras, c'est la fabrication de remorques de camions pour le transport de produits de faible densité : "On transporte du coton, de la canne à sucre, des copeaux et sciure de bois, mais aussi des ordures ménagères et autres...", précise le patron Jean-Rémy Legras.

Une entreprise fière de son histoire puisque c'est le grand-père de Jean-Rémy, qui créa l'usine en 1919. Depuis, elle a notamment inventé et fait breveter une remorque à fond mouvant alternatif hydraulique, pour benner des déchets sans incliner la remorque. "Nous sommes numéro 1 en France sur ce sujet là".

L'usine Legras à Epernay © Radio France - Aurélie Jacquand

Legras en chiffres

3 usines

260 salariés

70 millions de chiffres d'affaires

40% du chiffre à l'export

Présent dans tous les pays d'Europe et une vingtaine de pays d'Afrique

Malgré cela, l'entreprise Legras a du mal à recruter, à cause de la mauvaise image que véhicule l'industrie. "Ce n'est plus Zola !", claironne Jean-Rémy Legras, "Les salaires sont bons, on peut partir du bas de l'échelle pour arriver en haut, il faut le dire aux jeunes", dit-il. Dans son entreprise par exemple, une soixantaine de métiers sont représentés, de la secrétaire au contrôle de gestion en passant par l'informatique.

Processus de fabrication d'une remorque de camion par l'entreprise Legras à Epernay © Radio France - Aurélie Jacquand