La nouvelle éco : l'entreprise Marinelli à Sens a developpé une borne anti covid

L'entreprise Marinelli à Sens est spécialisée dans les alarmes et la vidéoprotection, mais avec la crise sanitaire, elle a diversifié son activité en travaillant avec d'autres entreprises de l'Yonne. Thomas Marinelli est le responsable de cette entreprise sénonaise.

-Votre société créée en 1994 propose notamment des alarmes et de la vidéoprotection. Elle a su s'adapter à la crise sanitaire. Vous avez lancé un produit local, une borne anticovid. Comment ça fonctionne?

C'est une borne qui se place à l'entrée de tous les établissements qui accueillent du public comme les administrations, les entreprises, lieux publics Elle va prendre la température des personnes qui rentrent à l'aide d'une caméra thermique. Cette borne permet aussi de distribuer du gel pour chaque personne qui veut entrer. Elle est polyvalente en fait, elle vérifie que la personne n'a pas de température, qu'elle a bien son masque et distribue du gel sur les mains en même temps.

-Et c'est un produit que vous vendez dans votre entreprise mais qui a été aussi conçu et fabriqué dans le département?

La partie tablette électronique a été développée en France et la partie distribution de gel, donc de la partie métallique est fabriquée chez TPMS métal à Aillant-sur-Tholon et tout l'ensemble est assemblé par moi même à Sens.

-Est ce que les ventes de ce produit progressent toujours? Ou est ce que maintenant, presque un an après le début de la crise, on estime que les gens sont tous équipés?

Il y a toujours une émulation au niveau du produit par le biais des ouvertures prochaines qu'il pourrait y avoir sur les lieux culturels, par exemple ou les restaurants. C'est sûr qu'aujourd'hui, on vient plutôt nous voir pour de l'alarme et de la vidéoprotection. On utilise beaucoup les réseaux sociaux dont Facebook pour relayer ces infos là. En effet, on a un peu de mal quand même à communiquer vraiment sur ce produit.

-Et justement, en ce qui concerne votre spécialité, les alarmes, la protection des entreprises et des habitations. Comment se porte ce marché là? Est ce que les ventes sont satisfaisantes en ce moment?

On a connu une grosse augmentation fin 2020 et en début de cette année. Je pense qu'elle est due au fait qu'on ait eu une baisse d'activité post confinement, parce qu'il y a eu très peu de cambriolages pendant cette période. En revanche, ça a repris de plus belle à la rentrée et pendant les vacances, donc là, les gens se ré-équipent. Et en ce moment, nous avons eu une grosse activité sur ces produits là.