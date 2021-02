La nouvelle éco : l'entreprise mayennaise Daniel Moquet, épargnée par la crise sanitaire, embauche

L'entreprise mayennaise Daniel Moquet lance une grande campagne de recrutement. Cette société leader dans son domaine, basée à Parigné-sur-Braye, cherche à recruter 600 paysagistes dans toute la France, dont 350 en apprentissage. Daniel Moquet se porte bien malgré la crise sanitaire. L'an dernier, elle a réalisé 20.000 chantiers.

L'an dernier, l’opération nationale de recrutement _Job & Aveniravait permis aux franchisés Daniel Moquet de recueillir plus de 730 CV. Devant un tel succès, Pauline Moquet, la directrice de l'entreprise mayennaise a décidé d'organiser une nouvelle session qui démarre ce lundi 1er février et va s'étendre sur une semaine. L'objectif est de faire découvrir les métiers d'un secteur en plein essor : "ça va nous permettre aux candidats intéressés d'avoir une vision sur le job, le quotidien. Le métier c'est paysagiste mais comme nous avons plusieurs réseaux, certains seront davantage terrassiers, d'autres plus dans la maçonnerie paysagère et d'autres encore menuisiers poseurs pour les portails et les clôtures". _

Pauline Moquet, directrice de l'entreprise mayennaise Daniel Moquet Copier

Daniel Moquet n'a pas souffert de la crise sanitaire de la Covid-19 et de la crise économique qui en découle. Les confinements et le télétravail a permis à l'entreprise de Parigné-sur-Braye de connaître un bel essor. Les particuliers sont en effet restés chez eux et en ont profité pour rénover, réorganiser leurs maisons. Depuis le début des années 2000, l'enseigne est passée de 10 salariés à 2.400 collaborateurs partout en France.