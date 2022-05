La Nouvelle éco : l'entreprise nord-iséroise Portix bat des records en accompagnant les courses cyclistes

Camion portique d'arrivée, camion pour les contrôles anti-dopages, les commissaires ou encore pour la presse ... Portix peut fournir tous ces équipements aux courses cyclistes, mais aussi de VTT ou de cyclocross. Bien qu'un peu bridée par les conséquences de la guerre en Ukraine, l'entreprise se porte très bien et son dirigeant Sébastien Terray entend poursuivre son développement.

France Bleu Isère : On est en pleine effervescence chez Portix, avec l'Alpe Isère, ça marque une période où la vie reprend pour votre entreprise ?

Sébastien Terray : Oui, tout à fait. On n'a pas vraiment de période creuse, mais l'arrivée de l'Alpes Isère Tour, dont l'organisation est hébergée dans les mêmes locaux que nous, lance un peu une saison qui devient chargée pour nous. On a plusieurs fronts à faire en même temps. On a les véhicules pour pouvoir faire plusieurs événements en même temps.

Votre entreprise a été lourdement touchée par la crise sanitaire puisque vous fonctionnez sur des événements sportifs un peu partout dans le monde. Comment ça se passe depuis que, petit à petit, cette crise nous laisse un peu tranquilles ?

Alors effectivement, ce covid qui est arrivé en 2020, l'année ou j'ai repris l'entreprise, ça m'a fait quand même pas mal de petits soucis. Clairement, 2020, on a fait 50 % de chiffre d'affaires, donc c'était assez catastrophique. Mais heureusement, 2021, malgré un premier trimestre encore un peu compliqué, on a vraiment repris le travail. Il y a eu beaucoup de demandes, beaucoup d'événements prévus et du coup, ça a sorti la bonne surprise d'une année 2021 exceptionnelle et 2022 s'annonce dans le même sillage. Donc on est plutôt satisfaits et on va pouvoir continuer les investissements qui sont nécessaires pour notre activité.

Justement, quelles pistes de développement vous avez puisque vous évoquez les investissements ?

Notre activité est très tournée vélo clairement, mais on a des camions qui sont adaptés pour pouvoir aller sur d'autres terrains, toujours sportifs. Les marathons, il y en a de plus en plus et ouverts au grand public donc c'est intéressant d'aller sur ces terrains-là, et une autre partie qui est vraiment nouvelle pour nous, qui est ce qu'on appelle du "road show". C'est mettre en place des camions pour une marque qui, elle, a décidé d'organiser une tournée de présentation à ses clients. On espère pouvoir concrétiser ces pistes et découvrir de nouveaux horizons qui sont aussi sympathiques.

Le portique d'arrivée, c'était une innovation. Est-ce que vous en avez d'autres en tête ?

Alors des projets, on en a pleins. J'ai dit que je ne parlais plus de covid, mais le covid financièrement est encore un petit peu là. On a l'intention de faire des investissements, de refaire d'ailleurs un camion portique parce que c'est notre cœur de métier, c'est d'abord pour ça que l'entreprise existe mais c'est un peu compliqué. L'augmentation des matières premières nous a mis quelques freins parce qu'un produit qu'on sortit en 2018, et un produit qu'on voudrait sortir maintenant, déjà, en terme de délai c'est compliqué, mais le prix a quasiment doublé. On ne perd pas l'envie de le faire mais on est obligés d'y réfléchir un peu plus.

Vous êtes une activité qui se déplace beaucoup. On sait qu'il y a cette problématique du prix des carburants. Vous êtes touché par ce sujet ?

Oui, complètement. Nous, le carburant, c'est un peu notre matière première parce que la plupart de nos courses ne sont pas à côté de chez nous, clairement. L'Alpes Isère Tour fait exception à la règle, avec le Critérium du Dauphiné aussi. On a dû revoir l'intégralité de nos devis et c'est même difficile à répercuter parce que le prix d'achat du carburant n'est pas le même ici que dans le nord de la France ou dans d'autres coins. Donc c'est toujours difficile de mettre un tarif pour faire un devis et on s'aperçoit qu'en fait, au moment de facturer le tarif, il n'était pas vraiment celui-là donc ce n'est pas évident. Mais l'entreprise, elle, tourne. Comme je l'ai dit en 2021, on a fait le meilleur score que Portix a jamais fait. 20éé est dans la même lignée, on a le vent en poupe. Clairement, on est le numéro un du marché de ce type de véhicules et on compte bien le rester. Et du coup, passer par du développement qui est important pour tout entreprise.