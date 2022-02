La nouvelle éco : l'entreprise O2 Travaux ouvre une antenne à Saint-Berthevin, près de Laval

L'entreprise O2 Travaux s'installe à Saint-Berthevin près de Laval, la branche travaux de la structure spécialisée en service à domicile s'implante en Mayenne après Le Mans il y a deux ans. Les artisans se déplacent chez les particuliers pour plusieurs types de travaux et si l'entreprise s'installe en Mayenne, c'est parce que la demande est forte.

L'entreprise recherche quatre équipes de deux personnes

"Tous les artisans du coin sont débordés donc nous on peut offrir des prestations rapidement à nos clients sans les faire attendre plusieurs mois", explique Daniel Magnien, le chef de centre d'O2 Travaux, "on ne travaille qu'avec les particuliers, on garde l'ADN du groupe O2 qui travaille avec les particuliers". Ce sont des travaux de rénovation, d'extension, d'amélioration intérieure et extérieure de logements que propose l'entreprise, "aujourd'hui nous avons une équipe pour lancer nos premiers chantiers et nous recherchons encore quatre équipes de deux personnes", continue Daniel Magnien.

Ce sont des profils différents que l'entreprise recherche, des maçons, des maçonnes, des plaquistes, des carreleurs et carreleuses. "Le but d'O2 Travaux est de travailler autour de l'agence, à 15-20 kilomètres maximum car on ne veut pas que nos collaborateurs fassent une demi-heure ou une heure sur la route le matin et le soir", ajoute le chef de centre.

Des chantiers propres et rangés

"Nous avons conscience que se lancer dans les travaux peut-être une source de stress pour les clients donc nous faisons tout pour l'atténuer au maximum", affirme Daniel Magnien pour rassurer les clients, "nous échangeons régulièrement avec eux, nous laissons le chantier propre et rangé, les ouvriers sont attentifs et respectueux et nous considérons tout ça comme prioritaire, c'est la signature d'O2 Travaux", conclut-il.

Il n'est pas impossible d'ouvrir à terme une agence à Mayenne ou à Château-Gontier-sur-Mayenne si la demande est présente.